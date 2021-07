От маленькой балалайки до гигантской: музыканты из Челябинска играют хиты Little Big, Цоя и «Руки Вверх!» на народных инструментах

Банда народников решила вывести челябинскую музыку на другой лад. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Они называют себя бандой народников. Этнобэнд Is NOT в Челябинске играет на пешеходной Кировке и невозможно пройти мимо людей, которые на балалайках разных размеров исполняют хиты Little Big, Виктора Цоя, «Руки Вверх!», «Леприконсов», Cream Soda и других артистов. Но начинают, конечно, с заводной «Калинки-Малинки», и за считанные минуты собирают вокруг себя толпу зрителей. Правда, пока обходится без медведей.

— Давайте только играть не здесь, в ту часть Кировки отойдем. По той самой причине… Мужчина уже подходил, предупредил, — говорит Валентина друзьям-музыкантам.

— А что за причина? — спрашиваем мы.

— В этой части до улицы Коммуны есть жилые дома, можем помешать людям, — объясняют артисты, укладывая инструменты в чехлы.

Мы встретились на Кировке в 19:00. Компания друзей в этот раз решила сыграть на площадке рядом Главпочтамтом. В чехлах — балалайки, аккордеон, домра и кахон.

БАНДА НАРОДНИКОВ

Особое внимание привлекает инструмент гигантских размеров — балалайка-контрабас. На нем в свободное от работы время играет 21-летний Сергей. На минуточку, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования пятого разряда, работающий преподавателем в Южно-Уральском многопрофильном колледже.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сергей в свободное от работы время поражает людей на Кировке великолепным голосом и игрой на гигантской балалайке. Фото: Кирилл САДЫКОВ

У Сергея великолепный голос, и в музыкальной школе он учился на отделении вокала. Но однажды его затащили в соседний кабинет, где репетировал оркестр: «Будешь играть на контрабасе. Выручай, больше некому». Тогда, восемь лет назад, самостоятельно, но не без поддержки друзей-музыкантов и дирижера, парень освоил необычный инструмент.

— Просто контрабас мне очень понравился, — вспоминает Сергей. — Учиться было не сложно. Самой непростой задачей изначально было запомнить строение инструмента и струн. Желания бросить даже не возникало. Сколько он весит, если честно, даже не знаю. Никогда не взвешивал. Он больше объемный, чем тяжелый.

Гигантская балалайка приковывает взгляды. Кажется, будто она сделана специально в качестве театрального реквизита, но потом люди убеждаются, что это настоящий музыкальный инструмент и просят «что-нибудь сбацать».

— Бывает, что просят сыграть произведения, которых в нашем репертуаре нет. «Мурку», например, — рассказывает 30-летняя балалаечница Елизавета. — Но мы стараемся прислушиваться к аудитории: пока у нас нет каверов на «Ленинград» и The Beatles, а их люди тоже просят. Будет разучивать. Если без остановки играть, программа у нас по времени длится больше часа, поэтому стараемся что-то новенькое добавлять.

Елизавета — режиссер шоу-программ. Играет на балалайке-секунде. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВЫШЛИ ИЗ ДЕТСКОГО ОРКЕСТРА

Этнобенд Is NOT существует уже полтора года, но мама двоих детей Елизавета выступает с коллективом сравнительно недавно. Играет на балалайке-секунде вместо своей сестры Маргариты, которая сейчас в декрете. Причем освоила инструмент она за несколько месяцев, и тоже сама, а музыкальную школу заканчивала по классу фортепиано.

Выступление с группой в свободное от работы время — это хобби, которое приносит Елизавете особое удовольствие от того, что люди пускаются в пляс и подпевают. А на жизнь зарабатывает организацией мероприятий. По образованию она — режиссер шоу-программ.

— Вся наша команда вышла из детского оркестра народных инструментов, — говорит Елизавета. — Сейчас мы уже взрослые, но хочется чего-то новенького, поэтому и создали такой коллектив. Но тут пришла пандемия, поэтому начали снимать видео, выкладывать ролики в интернет. Летом выползли на улицу, да и остались. Людям понравилось, и теперь нас зовут на праздники, банкеты, благотворительные мероприятия.

Правда, деньги, которые люди накидывают за выступление, — приятный бонус, который зачастую даже не окупает затрат коллектива на транспорт и оборудование. Пока даже не удается накопить на костюмы.

Есть в коллективе два дипломированных музыканта — 24-летняя Валентина, играющая на домре, и 21-летний аккордеонист Дмитрий, играющий еще и на кахоне. Это такой ударный инструмент родом из Перу в виде деревянной коробки. Оба — преподаватели в детской музыкальной школе.

Дмитрий — профессиональный аккордеонист, но может сыграть и на кахоне. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Выходить на улицу было не страшно, — говорит Дмитрий. — Мы же изначально выступали с оркестром, и для нас сцена — уже что-то родное.

— К тому же, у нас есть важная миссия — просвещение людей и популяризация народных инструментов, — подхватывает Валентина. — Нас постоянно спрашивают, как называется то, на чем мы играем. Если балалайку еще видели, то о домре мало кто знает. Когда я училась в музыкальной школе, ровесники вообще не воспринимали всерьез этот инструмент. Даже не представляли, как он выглядит: «Что ты там на ложке какой-то играешь, балалайки там какие-то у тебя». А сейчас к нам на улице подходят люди, говорят, как это круто, что мы «такие хорошие, а то все орут какую-нибудь «Батарейку»». Но мы на самом деле тоже можем ее исполнить, просто на наших инструментах любая композиция звучит в народном стиле.

Валентина — преподаватель в музыкальной школе. Учит детей играть на домре. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Особую радость у преподавателя музыкальной школы после выступления на той же Кировке вызывает интерес детей.

— Помните, была популярная группа «Ранетки»? — добавляет Елизавета. — Тогда все поголовно шли учиться в музыкальную школу на гитары и ударные. Может быть, и после наших выступлений тоже все пойдут на домры, аккордеоны и балалайки учиться. Это наша самая масштабная цель и задача. Мы думаем, что играя на народных инструментах что-то современное, можно параллельно привить людям любовь к народной музыке. Поэтому и перекладываем на новый лад современные произведения. Людям нравится, а нам еще больше.

Самый юный участник коллектива — Максим. Ему всего 16 лет. В этнобенде он совсем недавно — вместо призванного несколько дней назад в армию аккордеониста. Парень мечтает поступить в Институт культуры, стать профессиональным музыкантом, и с удовольствием выступает вместе с Is NOT.

Самый юный в коллективе — аккордеонист Максим. Ему 16 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

У названия коллектива особая история. Изначально группа создавалась для участия в конкурсе «Марафон талантов». Собрались буквально за неделю, определились с материалом для выступления.

— Дошла очередь до названия: «Давайте что-нибудь из нот», — вспоминает Валентина. — Такие названия встречаются: «Домисолька», например. А потом смотрю, уже записано: Is NOT. И описание тоже — ethnoband, то есть группа, играющая на этноинструментах. Правда, у некоторых название вызывает вопросы. Думают, что мы какие-то неграмотные в английском языке, потому что говорят же It is not, а у нас иначе. Но нам даже нравится эта двойственность.

Любая песня в исполнении группы звучит в народном стиле. Фото: Кирилл САДЫКОВ

КАХОН СКОЛОТИЛИ, ОСТАЛЬНОЕ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ

Играть на улице музыканты предпочитают только в теплое время года и хорошую погоду. Берегут любимые инструменты, которые очень чувствительны к перепадам температур и сырости. Да и цена на них кусачая.

— Перед тем как выйти на улицу обязательно смотрим прогноз погоды, — говорит Елизавета. — Если дождь — в чехол и под крышу. Сами ремонтируем инструменты, если вдруг что. Новые балалайка и домра стоят около 70 тысяч рублей каждая, аккордеон — от 200 тысяч и до полутора миллионов, балалайка-контрабас — около 200 тысяч. Но у нас, конечно, не такие все куплено с рук или даже сделаны своими руками.

Так, кахон для группы сколотил супруг Маргариты, а старый контрабас артисты восстановили за свой счет. Говорят, он был весь разваленный, страшный и не звучал.

Под каверы в исполнении Is NOT зрители пускаются в пляс. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В планах у ребят — развитие социальных сетей. Снимать ролики планируют, когда не будет возможности выходить на улицу. Чтобы нести доброе и вечное не только на улице, но и в Интернете.

