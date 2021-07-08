«Развод был необходим»: Истории челябинок, которые вышли замуж за своих бывших супругов

Она его пилила, а он рыбачил с друзьями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

8 июля в России отмечается довольно своеобразный праздник — День семьи, любви и верности. К этой дате мы решили собрать нетипичные истории о распаде семьи, пропавшей любви и забытых обещаниях о верности. Но есть люди, которые сумели все это преодолеть, воскресить чувства и вновь воссоединиться. Три челябинки рассказали о том, как снова вышли замуж за своих бывших супругов.

ИСТОРИЯ ВАНИ И ДАШИ

Челябинец дважды растопил сердце своей супруге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Нас с мужем свела моя сестра. Я не сразу приняла его ухаживания, но в конечном счете Ваня растопил мое сердце. Родители всегда были против гражданских браков, поэтому сразу поженились. Родился сын, и тут начался переломный момент в семье: муж часто встречался с друзьями, отдыхал, не помогал, я рано вышла на работу. Мне все это надоело, и я решила развестись. И тут узнаю о своей второй беременности. Решила, что теперь-то все изменится. Но нет. Он не работал, а разрывалась на части. Если с первым ребенком помогала мама, то со вторым некому было сидеть. Я просила сестру оставаться с детьми, а сама днем работала администратором, а по вечерам мыла полы в ломбарде, чтобы хоть что-то заработать.

Все это достало, я и решила создать анкету на сайте знакомств, захотелось мужского внимания, комплиментов, ощущения, что я не просто рабочая лошадь, которая тянет лямку. Как только Иван об этом узнал, приняли окончательное решение развестись. У него потом были подружки, у меня новый парень, но как-то все не складывалось.

Спустя год после развода меня с ребенком положили в больницу. Я попросила забрать нас после выписки забрать нас и тут я посмотрела на него другими глазами. Ваня не был похож сам на себя! Он стал опрятнее выглядеть, у него появилась хорошая работа, и он даже поступил в университет, чувствовалось, что он словно повзрослел. Тут мое сердце растопилось во второй раз, и мы снова начали встречаться. Стали ходить на свидания в кино и рестораны, в общем, романтика. И зашло это все так далеко, что мы решили воссоздать полноценную семью, снова поженившись. Зарегистрировали брак в пандемию, поэтому все было скромно, без торжественных церемоний и приглашения гостей. Все наши родственники и родители раньше не раз пытались устроить нам мировую, и когда узнали о второй свадьбе, были счастливы за нас. А недавно у нас родился третий ребенок, еще один мальчик.

Мы, безусловно, стали мудрее и развод только усилил наши чувства. Встречаясь с другими, мы поняли, что нет идеальных людей: есть недостатки, с которыми можно мириться, и есть достоинства, ради которых можно закрывать глаза на некоторые вещи. Я перестала пилить своего мужа, а Ваня стал более ответственным.

ИСТОРИЯ АНЖЕЛЫ И МАКСИМА

Семейные психологи считают, что после второго брака супруги заметно меняют отношение друг к другу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Познакомились мы с мужем в 2013 году, когда я заканчивала школу в Сатке, а он только только переехал в наш город из Брянска. Вскоре я поступила в университет Челябинска, и он поехал за мной. Так и началась наша совместная жизнь. Спустя 4 года, в 2017, мы поженились, родился сын. Сложности в отношениях и раньше были, но с рождением ребенка они только обострились. Было много недопониманий, в частности по поводу того, как должна выглядеть семья. Мне не хватало помощи, ему не хватало внимания. Все это в конце концов привело к разводу. Когда мы разводились, сыну был год.

Конечно, мы поддерживали общение, муж звонил сыну, приходил к нему с подарками. Спустя примерно 9-10 месяцев мы решили, что нужно свозить сына на море (ему было уже почти 2 года). Ехать решили вместе, чтобы сын провел время с папой. Вот там-то и произошло наше примирение. Мы просто поняли, что не можем друг без друга. Я уверена, что этот развод был нам необходим, чтобы мы оба осознали, насколько важны друг для друга.

В 2020 году мы снова поженились, и у нас родилась дочь, которой сейчас 8 месяцев. Мы с мужем гордимся, что смогли преодолеть все трудности и обрели гармонию и семейное счастье.

ИСТОРИЯ АЛЛЫ И АНДРЕЯ

Любовь оказывается важнее штампа. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Когда увидела будущего мужа — хватило минуты, чтобы понять, что хочу быть с ним все время. Ухаживал, как в сказке — розы, стихи обо мне, бархатная коробочка с колечком на романтичном свидании… Семейная жизнь сменяла год за годом — свадьба, два сыночка. Пока однажды любимый не отправил мне в телефон стихи обо мне же — двадцатилетней давности. Только имя там было чужое. Скандалы сменились разводом, скучная рутина семейной жизни — холостой беготней.

Спустя год я устала от приключений. Позвонила бывшему. Узнала, что и ему гулять надоело. Соскучился по семье: по мальчишкам, по мне. В конце концов, по старому халату после бани и долгим ночным разговорам.

Мы сошлись, живем уже шесть лет заново. В ЗАГС не идем: считаем, что штамп ничего не значит. Настоящая семья — не та, что в паспорте, а та, где душа тянется к любимому человеку.

ЧТО ДУМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ?

Профессиональный психотерапевт Елена Звеняцковская, проводившая не один сеанс семейной консультации, считает, что брак можно сохранить только в том случае, когда супруги готовы к внутренним изменениям.

— Разводы не случаются внезапно. Появляется много напряжения, ссор, конфликтов. Само это состояние сигнализирует, что в прежнем режиме эта пара не имеет перспектив. Становится тяжело всем в такой семье. И детям тоже. Самое оптимальное развитие событий — это согласие людей на изменения. Внутренние изменения настолько трансформируют человека, что становятся иными его восприятие и реакции. Человек становится немножко «другим». Поэтому заново соединяются уже не прежние Саша и Маша, а уже другие, новые. И их отношения становятся принципиально другими.

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