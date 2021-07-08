«Трактор» представит женскую команду: в январе 2022 года в Челябинске пройдет «Неделя звезд хоккея»

Текслер и Морозов обменялись подарками. Фото: София ПОРОМОВА

Сегодня, 8 июля, в Челябинск с визитом приехал президент КХЛ Алексей Морозов. Он встретился с губернатором региона Алексеем Текслером и обсудил детали предстоящей «Недели Звезд Хоккея».

В 2013-ом столица Южного Урала уже принимала «Матч звезд КХЛ», и в том сезоне «Трактор» выиграл серебро Кубка Гагарина. В стартующем сезоне Челябинску снова предложили стать местом проведения главного хоккейного шоу страны.

Алексей Текслер и Алексей Морозов подписали соглашение о проведении "Недели звезд хоккея" сезона 2021-2022 в Челябинске. Фото: София ПОРОМОВА

Соглашение о намерении провести такое масштабное мероприятие было подписано сегодня между губернатором Челябинской области и президентом КХЛ. «Неделя звезд» пройдет в Челябинске с 8 по 16 января.

— Формат проведения «Недели звезд хоккея» в новом сезоне несколько изменится. Здесь выступят не только лучшие игроки клубов КХЛ, но Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги. Как известно, с нового сезона у «Трактора» снова будет свой женский клуб «Белые медведицы»… В Челябинске любят хоккей, и город будет ждать гостей на этот спортивных праздник, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Алексей Морозов сообщил, что часть мероприятий будет проводиться на улице — вне арены «Трактор».

— Челябинск — это особенный город для нашего хоккея, здесь все живет любимой нами игрой, а имен, которых он дал отечественному хоккею, не перечесть, - добавил Алексей Морозов. — Команда «Трактор» успешно выступает в КХЛ, а нынешняя трансферная кампания делает ее одним из фаворитов ближайшего чемпионата. В системе клуба «Трактор» в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда. Клуб и регион выстроили хоккейную вертикаль. Мы благодарны руководству Челябинской области, клубу «Трактор» за желание и готовность стать соорганизаторами титульного мероприятия КХЛ. Уверен, вместе мы проведем великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков, тем более, Челябинск уже не раз проводил крупные спортивные мероприятия.

На лед выйдут и хоккеистки-девушки. Фото: София ПОРОМОВА

Текслер и Морозов обменялись подарками: президент КХЛ подарил губернатору игровую майку. Глава региона вручил фирменную толстовку «Трактора».

Челябинская область станет пятым регионом, который примет «Неделю Звезд Хоккея», в которой примут участие игроки КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Главное шоу трех лиг начнется 8 января 2022 года Матчем Звезд ЖХЛ, на следующий день пройдет Кубок вызова МХЛ, а 15-16 января — Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Неделя звезд хоккея» — мероприятие, которое проводит Континентальная хоккейная лига совместно с принимающей стороной. В течение срока проведения на аренах проводятся мастер-классы с известными игроками, товарищеские матчи между командами, встречи мастеров, ветеранов хоккея с болельщиками. В финале — «Матч звезд КХЛ», который проходит в формате мини-турнира. Играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышева (за игроков в составах команд голосуют сами болельщики). На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды встречаются в матче за третье место. Продолжительность каждого матча 20 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru