На жительницу Челябинска завели дело за фейковый комментарий в соцсетях про коронавирус

Фото: архив "КП"

В Челябинске на 39-летнюю женщину завели административное дело за комментарий в соцсетях о коронавирусе. Ее посыл сообщения был примерно такой: большинство заболевших – это привитые. Также она ссылалась на то, что ей кто-то об этом сказал, сообщает источник КП-Челябинск. Но когда начались разбирательства, то предоставить полиции информацию, которая подтверждали бы ее слова, женщина не смогла.

— В отношении челябинки составлен протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). За совершение данного правонарушения законодательством предусмотрено наказание в виде наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Адвокат Александр Щербинин рассказывает, что привлечь к ответственности за злоупотребление свободой информации можно практически любого. Тем не менее, по его словам, такая норма нужна, чтобы избежать распространения паники из-за фейковых новостей.

— В социальных сетях информация иногда быстрее распространяется чем через федеральные СМИ. Если человек желает привлечь к себе внимания, то он запускает новость, которая начинает тиражироваться. В итоге кто-то ее принимает за чистую монету и потом могут быть какие-либо серьезные последствия из-за ложной информации. К примеру, такое уже было после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда сообщалось о сотнях погибших, — рассказал радио «Комсомольская правда» Александр Щербинин.

По словам адвоката, если и писать что-либо в соцсетях, то нужно подавать информацию в качестве оценочного суждения.

— Нельзя сообщать о каких-либо вещах как о факте, если это всего лишь предположение. В таких случаях нужно говорить: «по моему мнению…», «я слышал, что…» и тому подобное, — подчеркивает Александр Щербинин.

Кстати, материалы административного дела в отношении жительницы Челябинска уже направили в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

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