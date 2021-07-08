Челябинские врачи спасли подростка с четвертой стадией рака

Подросток Сергей Мещеряков вместо со врачами, которые помогали ему в лечении рака. Фото: ЧОКДБ

Жизнь челябинского подростка Сергея Мещерякова разделилась на «до» и «после», когда он в марте 2020 года получил незначительную травму на тренировке по рукопашному бою. Во время спарринга он ударился лицом об своего соперника. Сначала у Сергея начали болеть зубы, но стоматологи никаких проблем не выявили. А уже потом у него появились сильные головные боли, от которых не помогали даже таблетки.

Родители подростка приняли решение привезти ребенка к врачам Челябинской областной детской клинической больницы. По результатам МРТ у Сергея выявили характерные изменения в костях лицевого скелета. В итоге молодого человека госпитализировали для проведения биопсии. Она показала у парня четвертую стадию Лимфомы Беркитта — это заболевание, для которого характерно высокая степень злокачественности, развивающаяся из B-лимфоцитов и имеющая тенденцию распространяться за пределы лимфатической системы, то есть она способна поразить костный мозг, кровь и спинномозговую жидкость. Пик заболеваемости среди детей приходится на возраст 4-7 лет. И, по словам врача-онколога ЧОКДБ Каринэ Волковой, чаще всего этой болезнью страдают мальчики.

— У Сережи были очаги в голове, по оболочкам, были костные изменения. На фоне интенсивного протокола лечения появилась положительная динамика. И мы связались с Санкт-Петербургом, с клиникой «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой», которая давно этим занимается, они нам порекомендовали какую схему лучше выбрать. Выбрали режим кондиционирования — это интенсивная химиотерапия, которая направлена на то, чтобы опустошить костный мозг, чтобы затем засадить его собственными стволовыми клетками, — рассказывает Каринэ Волкова.

Сергею решили сделать аутотрансплантацию стволовых клеток. В стенах ЧОДКБ такую процедуру проводили только один раз. Но родители мальчика решили, не раздумывая, довериться врачам.

В реанимацию для проведения аутотрансплантации Сергей отправился ровно в свой 15 день рождения. И провел там вместе со своим отцом в условиях изоляции в закрытом боксе целый месяц.

— Лечение было очень трудным. Перед трансплантацией я боялся, но когда все началось уже было не так страшно, ведь все шло хорошо. Почти год я находился в больнице, иногда ненадолго отпускали домой. Я себя с самого начала настроил, что вылечусь и все будет нормально, — рассказал Сергей.

Недавно подросток вместе со своей мамой приезжал в больницу для осмотра. У него все хорошо, сейчас болезнь находится в стадии ремиссии.

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