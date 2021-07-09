20-летний самокатчик впал в кому после ДТП в Челябинске

Фото: ГИБДД

Все произошло мгновенно, как и бывает в ДТП. Вечер четверга, 8 июля. Парень на электросамокате лихо мчится по зебре через широкую городскую магистраль, одну из главных транспортных артерий Челябинска — Университетскую набережную. По пешеходному переходу пересекает две полосы движения, «летит» дальше. Но через секунду — страшный удар. Nissan Wingroad на скорости, как кеглю сбивает самокатчика. Парня отбрасывает в противоположную сторону на добрые два десятка метров. На кадрах с одной из камер видеонаблюдения видно, что он не в состоянии подняться после такого жуткого столкновения. За парнем ехала девушка. Она сразу бросила самокат и кинулась к нему.

— В результате ДТП пешеход 2000 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован в состоянии комы, — сообщили в ГИБДД города.

Водитель «Ниссана» после резкого торможения не смог удержать автомобиль на проезжей части. Авто развернулось поперек дороги и он врезался в бордюр и ограждение. На фото с места аварии видно, что от удара переднюю подвеску вырвало с креплений. Те, кто был на месте аварии, говорят, что от удара фрагменты ограждения отлетели в сторону на сотню метров. От осколков, к счастью, никто не пострадал.

Очевидцы позже рассказали, что часть автомобилистов тут же остановились. Вызвали скорую, машина подъехала очень быстро. Парня осмотрели, оказали первую помощь и увезли в реанимацию. Сегодня врачи сообщили, что у того многочисленные переломы, есть подозрения на травмы внутренних органов. Пока он в коме.

По предварительным данным парень пересекал проезжую часть на красный запрещающий сигнал светофора. Водитель Nissan от госпитализации отказался. По сведениям ГИБДД, ему 31 год.

В полиции также еще раз подчеркнули, что и велосипедисты и самокатчики, пересекая проезжую часть, должны спешиться — переходить дорогу, как пешеход, просто перекатывая свое средство передвижения.

Электросамокат был взят напрокат в одной из кикшеринговых компании Челябинска. В фирме сообщили, что у пострадавшего была страховка на время поездки — доплата 35 рублей. После того, как парень пойдет на поправку с ним свяжутся, и будут оформлять документы по этому страховому случаю. Полиция должна будет установить виновника ДТП, все обстоятельства дела. На основании этого будет определены суммы страховых выплат.

ДЛЯ СПРАВКИ

Полис на электросамокаты компенсирует до 500 тыс. рублей ущерба здоровью пользователю самоката, 100 тыс. рублей — за повреждение его имущества, еще 300 тыс. — за вред здоровью или повреждение собственности третьих лиц.

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