Туристка из Челябинска рассказала, как их эвакуировали в Карачаево-Черкесии из-за обрушения моста

Спасатели закончили работать ночью. Фото: ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

23 туриста из Челябинска оказались отрезаны от дороги стихией в горах Карачаево-Черкесии. Отдыхающие не смогли уехать из Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса, так как из-за дождя обрушился единственный мост через реку Подорванка, пишут наши коллеги КП-Северный Кавказ.

— Экскурсия была на Аланское городище 10 века. Буквально 40 минут там должны были погулять. Когда заехали туда, нам позвонили и сказали, что в горах был большой дождь накануне, и образовалось большое течение воды, мост не справился и произошел подмыв почвы. Нам сказали, что не сможем обратно перебраться, была альтернатива там остаться ночевать, мы были со своим автобусом и вещами, все нормально было, — рассказала КП-Челябинск туристка Татьяна Полякова.

Спасатели приехали довольно быстро и уже через пару часов организовали переход через реку. Вдоль газовой трубы протянули тросы, зафиксировали туристов альпинистским снаряжением и перевели так 45 человек.

— Переход одного человека занимал минут 10-15. В группе есть и подростки 12-13 лет, и женщины в возрасте, спасатели работали как психологи. Если сначала была какая-то паника, не каждый же день переходим бурлящие реки, когда переходили, все были довольные, счастливые и понимали, что никому ничего не угрожает, — добавила челябинка Татьяна Полякова.

На месте работали не только спасатели, но и скорая помощь, психологи и полиция. Туристам привезли воду, горячий чай, традиционную еду и даже шашлык.

Челябинцев направили в отель поселка Домбай. А остальных туристов увезли в поселок Псебай Краснодарского края. На территории археологического комплекса остались туристический автобус и частные автомобили. Их обещают вернуть через три дня, когда построят переправу. А пока туристы забрали из автобуса необходимые вещи и документы. Позже они на нем вернуться в Челябинск.

Эвакуация отдыхающих закончилась около двух часов ночи. На протяжении почти четырех часов 27 спасателей помогали туристам переходить реку.

Туристы из Челябинска продолжают посещать другие экскурсии и совсем не переживают о случившемся.

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