Где сделать прививку от коронавируса 10 и 11 июля в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 10 и 11 июля. Прививку можно будет сделать бесплатно.
— Желающие сделать прививку на месте пункта вакцинации заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой вакцинации медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Во время вакцинации граждан просят не забывать про масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.
Список адресов пунктов вакцинации в Челябинской области:
Челябинск
10 июля
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00
11 июля
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00
Миасс
10 июля
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00
11 июля
Приемный покой Нахимова, д. 23 с 8:00 - 20:00
ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru