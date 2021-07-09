Где сделать прививку от коронавируса 10 и 11 июля в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 10 и 11 июля. Прививку можно будет сделать бесплатно.

— Желающие сделать прививку на месте пункта вакцинации заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой вакцинации медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Во время вакцинации граждан просят не забывать про масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.

Список адресов пунктов вакцинации в Челябинской области:

Челябинск

10 июля

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00

11 июля

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00

Миасс

10 июля

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00

11 июля

Приемный покой Нахимова, д. 23 с 8:00 - 20:00

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00

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