В отделе полиции Челябинска покончил с собой задержанный

Мужчину задержали за появление пьяным в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске в отделе полиции Центрального района покончил с собой задержанный. Об этом рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердила. В ведомстве сообщили, что мужчина, будучи пьяным, находился в общественном месте. Это подтвердило освидетельствование. На него было составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Затем мужчину отправили в специальное помещение для административно задержанных. Там он находился один. Позже во время проверки полицейские обнаружили, что задержанный мужчина пытался свести счеты с жизнью.

— Полицейскими незамедлительно была оказана необходимая доврачебная помощь мужчине, имевшего признаки жизни. Оперативно прибывшие работники скорой медпомощи провели комплекс реанимационных мероприятий. Однако, несмотря на принятые меры, спасти челябинца не удалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В соцсетях пишут, что мужчина лишь выскочил из квартиры, чтобы поймать кота. Как раз в этот момент его и задержали. При этом сам он проходит свидетелем по уголовному делу об избиении мужчины, который впоследствии от полученных травм скончался.

В полиции прокомментировали, что мужчина был судим за участие в незаконном обороте наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По факту происшествия главным управлением МВД по Челябинской области проводится проверка.

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