Смена фамилии после замужества: какие документы нужно поменять после свадьбы в Челябинской области 2021

Фото: Иван МАКЕЕВ
Смена фамилии — веская причина для переоформления документов. После замужества девушкам дается месяц на замену паспорта, медицинского полиса и водительских прав. Чтобы вы все успели и не нервничали, мы подготовили шпаргалку. Подсказываем, куда писать заявления, какие документы прикреплять и как не получить штраф.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сначала нужно получить новый российский паспорт: без него замена документов невозможна.
В какой срок подать документы и размер штрафа?
Подать заявление нужно не позднее 30 дней со свадьбы. За использование паспорта с некорректными личными данными штраф от 2 до 3 тысяч рублей.
Где написать заявление?
Отправить заявку можно тремя способами: лично через районный отдел МВД и в ближайшем МФЦ или онлайн через госуслуги.
Какие документы нужны:
• фотография 3,7х4,7 см;
• свидетельство о заключении брака;
• сведения о родителях.
Какая госпошлина?
Пошлина за паспорт — 300 рублей. А с 30% скидкой на госуслугах — 210.
Какой срок замены паспорта?
По месту прописки — 10 дней, по месту фактического проживания или по временной регистрации — месяц.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Смена фамилии должна быть отражена и во всех водительских документов: от прав и свидетельства регистрации до паспорта авто и ОСАГО.
В какой срок подать документы?
Сроков нет.
Где написать заявление?
Обратиться за новыми правами можно через МФЦ, МРЭО или госуслуги, где обновлены данные нового паспорта.
Какие документы нужны:
• старое водительское удостоверение;
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• справка о прохождении медкомиссии. Она не обязательна. Со справкой права выдадут на 10 лет, без нее — на срок, который остался в старых правах.
Справка: Пересдавать экзамены не нужно.
Какая госпошлина?
Через МФЦ и МРЭО — 2 000 рублей, через госуслуги — 1 400.
Какой срок замены водительского удостоверения?
В ГИБДД — в течение часа, через МФЦ и госуслуги — 7 дней.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
СТС придется оформлять заново. А вот новый ПТС сделают, если в старом нет места для отметок.
В какой срок подать документы и какой штраф?
В течение 10 суток после получения нового паспорта. Если сотрудник ГАИ остановит водителя со старым СТС, автомобилисту придется оплатить штраф в 800 рублей.
Где написать заявление?
Там же, где и на водительские права: МРЭО, МФЦ и госуслуги.
Какие документы нужны:
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• паспорт транспортного средства;
• свой паспорт;
• техпаспорт (технический талон);
• свидетельство о браке.
Какая госпошлина?
За изменения в ПТС — 350 рублей, за выдачу нового ПТС — 800 рублей, за СТС — 500 рублей. Через госуслуги 245, 560 и 350 рублей соответственно.
Какой срок замены СТС и ПТС?
В день обращения.
Справка: Не забудьте внести изменения в полис ОСАГО через страховую компанию.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Улететь в свадебное путешествие сразу же после свадьбы со старым загранпаспортом возможно. Но если оформлять билеты уже после смены фамилии, придется обновить и этот его.
В какой срок подать документы?
Сроков нет.
Где написать заявление?
Там же, где и российский паспорт: в районном отделе МВД, МФЦ и на госуслугах.
Какие документы нужны:
• фотография 3,5х4,5 см;
• сведения о вашей деятельности за 10 лет;
• данные действующего загранпаспорта;
• свидетельство о браке.
Какая госпошлина?
За загранпаспорт старого образца — 2 000 рублей, за паспорт нового образца — 5 000. С 30% скидкой госуслуг получается 1 400 и 3 500 соответственно.
Какой срок замены загранпаспорта?
По месту прописки — месяц, по месту фактического проживания или временной регистрации — 3 месяца.
Справка: Замена загранпаспорта аннулирует срок действия виз. Их придется оформлять заново.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Вместо бумажного полиса ОМС сейчас получают пластиковую карту с чипом.
В какой срок подать документы?
В течение месяца после регистрации брака.
Где написать заявление?
В той же страховой компании, где был оформлен старый полис.
Какие документы нужны:
• паспорт;
• свидетельство о браке;
• старый полис;
• СНИЛС.
Какая госпошлина?
Это бесплатно.
Какой срок замены медицинского полиса ОМС?
В течение 30 дней.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Чтобы не возникло проблем с восстановлением карты и зачислениями, ее тоже лучше поменять.
В какой срок подать документы?
Сразу же. Лучше до 30 дней.
Где написать заявление?
В отделении банка, у него на сайте или в мобильном банковском приложении.
Какие документы нужны:
• паспорт;
• свидетельство о браке;
• карта на замену.
Какая госпошлина?
До 300 рублей.
Какой срок замены банковской карты?
1-2 недели.
• СНИЛС — нужно лишь в течение месяца сообщить об изменении фамилии через работодателя или лично в ПФР;
• ИНН;
• документы на недвижимость и другие имущественные права;
• аттестаты и дипломы о получении образования;
• трудовая книжка.
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