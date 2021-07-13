Смена фамилии после замужества: какие документы нужно поменять после свадьбы в Челябинской области 2021

Фото: Иван МАКЕЕВ

Смена фамилии — веская причина для переоформления документов. После замужества девушкам дается месяц на замену паспорта, медицинского полиса и водительских прав. Чтобы вы все успели и не нервничали, мы подготовили шпаргалку. Подсказываем, куда писать заявления, какие документы прикреплять и как не получить штраф.

1. Смена паспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сначала нужно получить новый российский паспорт: без него замена документов невозможна.

В какой срок подать документы и размер штрафа?

Подать заявление нужно не позднее 30 дней со свадьбы. За использование паспорта с некорректными личными данными штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Где написать заявление?

Отправить заявку можно тремя способами: лично через районный отдел МВД и в ближайшем МФЦ или онлайн через госуслуги.

Какие документы нужны:

• фотография 3,7х4,7 см;

• свидетельство о заключении брака;

• сведения о родителях.

Какая госпошлина?

Пошлина за паспорт — 300 рублей. А с 30% скидкой на госуслугах — 210.

Какой срок замены паспорта?

По месту прописки — 10 дней, по месту фактического проживания или по временной регистрации — месяц.

2. Замена прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смена фамилии должна быть отражена и во всех водительских документов: от прав и свидетельства регистрации до паспорта авто и ОСАГО.

В какой срок подать документы?

Сроков нет.

Где написать заявление?

Обратиться за новыми правами можно через МФЦ, МРЭО или госуслуги, где обновлены данные нового паспорта.

Какие документы нужны:

• старое водительское удостоверение;

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

• справка о прохождении медкомиссии. Она не обязательна. Со справкой права выдадут на 10 лет, без нее — на срок, который остался в старых правах.

Справка: Пересдавать экзамены не нужно.

Какая госпошлина?

Через МФЦ и МРЭО — 2 000 рублей, через госуслуги — 1 400.

Какой срок замены водительского удостоверения?

В ГИБДД — в течение часа, через МФЦ и госуслуги — 7 дней.

3. Замена свидетельства о регистрации автомобиля и изменения в ПТС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СТС придется оформлять заново. А вот новый ПТС сделают, если в старом нет места для отметок.

В какой срок подать документы и какой штраф?

В течение 10 суток после получения нового паспорта. Если сотрудник ГАИ остановит водителя со старым СТС, автомобилисту придется оплатить штраф в 800 рублей.

Где написать заявление?

Там же, где и на водительские права: МРЭО, МФЦ и госуслуги.

Какие документы нужны:

• свидетельство о регистрации транспортного средства;

• паспорт транспортного средства;

• свой паспорт;

• техпаспорт (технический талон);

• свидетельство о браке.

Какая госпошлина?

За изменения в ПТС — 350 рублей, за выдачу нового ПТС — 800 рублей, за СТС — 500 рублей. Через госуслуги 245, 560 и 350 рублей соответственно.

Какой срок замены СТС и ПТС?

В день обращения.

Справка: Не забудьте внести изменения в полис ОСАГО через страховую компанию.

4. Замена загранпаспорта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Улететь в свадебное путешествие сразу же после свадьбы со старым загранпаспортом возможно. Но если оформлять билеты уже после смены фамилии, придется обновить и этот его.

В какой срок подать документы?

Сроков нет.

Где написать заявление?

Там же, где и российский паспорт: в районном отделе МВД, МФЦ и на госуслугах.

Какие документы нужны:

• фотография 3,5х4,5 см;

• сведения о вашей деятельности за 10 лет;

• данные действующего загранпаспорта;

• свидетельство о браке.

Какая госпошлина?

За загранпаспорт старого образца — 2 000 рублей, за паспорт нового образца — 5 000. С 30% скидкой госуслуг получается 1 400 и 3 500 соответственно.

Какой срок замены загранпаспорта?

По месту прописки — месяц, по месту фактического проживания или временной регистрации — 3 месяца.

Справка: Замена загранпаспорта аннулирует срок действия виз. Их придется оформлять заново.

5. Замена медицинского полиса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вместо бумажного полиса ОМС сейчас получают пластиковую карту с чипом.

В какой срок подать документы?

В течение месяца после регистрации брака.

Где написать заявление?

В той же страховой компании, где был оформлен старый полис.

Какие документы нужны:

• паспорт;

• свидетельство о браке;

• старый полис;

• СНИЛС.

Какая госпошлина?

Это бесплатно.

Какой срок замены медицинского полиса ОМС?

В течение 30 дней.

6. Замена банковской карты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы не возникло проблем с восстановлением карты и зачислениями, ее тоже лучше поменять.

В какой срок подать документы?

Сразу же. Лучше до 30 дней.

Где написать заявление?

В отделении банка, у него на сайте или в мобильном банковском приложении.

Какие документы нужны:

• паспорт;

• свидетельство о браке;

• карта на замену.

Какая госпошлина?

До 300 рублей.

Какой срок замены банковской карты?

1-2 недели.

Это заменять не обязательно:

• СНИЛС — нужно лишь в течение месяца сообщить об изменении фамилии через работодателя или лично в ПФР;

• ИНН;

• документы на недвижимость и другие имущественные права;

• аттестаты и дипломы о получении образования;

• трудовая книжка.

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