«Ехала с пациентами»: в центре Челябинска машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась

От удара машина скорой оказалась на боку. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске днем 13 июля машина скорой помощи оказалась на боку после столкновения с легковым автомобилем. Авария произошла на пересечении улиц Энгельса и Коммуны.

Смотреть видеосюжет Момент ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны

— Присутствующие на месте сотрудники МЧС сказали, что в машине скорой в момент столкновения находились два пациента. Их оперативно «перевели» в другую машину, — передает с места случившегося корреспондент КП-Челябинск. — Столкновение произошло с Volkswagen Polo. На месте три машины скорой помощи и две пожарных, четыре полиции. Очевидцы говорят, что водитель легковушки въехал в бок скорой, после чего она оказалась на боку.

Информацию о двух пациентах корреспонденту КП-Челябинск подтвердил водитель скорой. Он рассказал, что у них было подозрение на ковид.

Мы запросили информацию в региональном Минздраве. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий в ближайшее время.

— Информация утоняется, — кратко прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения.

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В пресс-службе городского управления ГИБДД корреспонденту КП-Челябинск подтвердили информацию о ДТП.

Смотреть видеосюжет ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны 13 июля 2021

— Авария произошла в районе дома №159 по улице Коммуны, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — На место выехал экипаж ГИБДД. Подробная информация о случившемся уточняется.

Обновлено в 13:45: Сотрудники ДПС остановили мимо проезжающий эвакуатор. Просят помочь поднять скорую. Самим это сделать им не удалось.

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Обновлено в 13:52: Прохожие и очевидцы случившегося хлопали эвакуаторщику, когда он поставил машину скорой помощи на колеса. Водитель скорой в антиковидном костюме снова сел за руль.

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Я ехал на зеленый, завершая маневр, когда в нас влетела легковушка, — рассказал КП-Челябинск водитель скорой. — Я отделался ушибом. Врачи вместе с ковидными пациентами сразу же уехали в больницу.

Обновлено в 14:17: В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску уточнили, что авария произошла в 12:50.

— Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1973 года рождения, при повороте налево, и 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в прямом направлении, совершили между собой столкновение, после чего автомобиль ГАЗ совершил опрокидывание, — рассказали в Госавтоинспекции. — Два пассажира скорой помощи продолжили свой путь в медицинское учреждение на другом автомобиле скорой помощи.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Обновлено в 14:26: В Минздраве подтвердили, что пациентов опрокинувшейся скорой везли в ковидный госпиталь.

— Бригада скорой медицинской помощи, после проведения КТ-исследования, везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. — В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы. Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались.

Пассажиры автомобиля Volkswagen, по данным ведомства, от медицинского осмотра отказались. Пациенты скорой помощи доставлены в городскую больницу №8 Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru