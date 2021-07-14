Выплаты школьникам в Челябинской области в 2021 году: кому положены и куда обращаться

Деньги можно потратить на что угодно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этом году больше 350 тысяч школьников в Челябинской области получат выплаты по 10 тысяч рублей. Уже с завтрашнего дня, 15 июля, начнется прием заявлений, а перечислять деньги начнут в августе. Рассказываем, кто получит выплаты школьникам в Челябинской области в 2021 году.

Кто имеет право на 10 тыс. рублей?

Как и в прошлом году, на счета родителей и опекунов поступит по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет. В этом году впервые деньги будут платить родителям детей-инвалидов с детства, которые учатся в школе, с 18 до 23 лет.

Что по возрасту?

Вы получите деньги, если 1 сентября вашему ребенку уже исполнилось 6 лет. Положена выплата и тем, кому еще не исполнилось 18 лет, но не 1 сентября, а не раньше 3 июля 2021 года (это первый день после выхода указа о единовременной выплате). Тоже самое с выплатами детям-инвалидам.

А если ребенок, например, в 16 уже не учится в школе?

Выплата в большей степени зависит от возраста. Поэтому если ваш ребенок, которому нет 18 лет, учится в колледже или другом учебном заведении — деньги переведут. То же самое касается шестилеток: если ребенок еще ходит в детский сад, но ему уже 6 лет на 1 сентября, 10 тысяч рублей ему положены. А вот по тем, кто учится на дому, разъяснений в ПФР не поступало. Но логически Андрей Ильин полагает, что все будет в порядке — школьник же все равно закреплен за учебным заведением.

Будет ли учитываться доход семьи?

Как рассказал начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Андрей Ильин, эта выплата не зависит от материального положения и наличия имущества.

— Единственное условие — гражданство РФ и проживание на территории страны, — уточнил Андрей Ильин.

Когда начнут принимать заявления?

Прием заявлений начнется уже завтра, 15 июля. И продлится до 1 ноября 2021 года. Но подавать заявление нужно не всем, поясняет Андрей Ильин:

— Заявление нужно подавать только тем, кто не получал выплаты в прошлом году. Тем, кто уже получал деньги, 11 июля поступило уведомление на «Госуслугах», чтобы проверить корректность всех данных.

Если я хочу поменять данные в заявлении, номер счета, прописку?

До 15 числа, если изменились паспортные данные, прописка, номер банковского счета для зачисления, нужно внести коррективы. Проверка, по его словам, начнется 15-16 июля. Если вы, к примеру, не успели поменять данные, и придет отказ, то можно заново заполнить заявление с уточненными данными. Срок приема заявлений — до 1 ноября.

Куда подавать заявление?

Те, кто впервые получают выплату школьникам, могут подать заявление через портал «Госуслуг» или непосредственно в отделение ПФР в области. Но помните — прием идет по предварительной записи! https://es.pfrf.ru/ В МФЦ заявления не принимают.

Только личный визит обязателен для законных представителей ребенка — опекунов, подать заявление дистанционно они не смогут.

Ели детей двое — то подается одно общее заявление. Его будут рассматривать пять дней, еще три дня уйдет на выплату. Но, в ПФР уточняют — обычно все происходит гораздо быстрее.

Деньги перечисляют только на карту «Мир»?

Нет, эту выплату могут перечислить на банковскую карту любой платежной систему, которую вы укажете в заявлении. Почтовым переводом выплату не получить.

В каком случае могут отказать в выплате?

Отказать в выплате могут в следующих случаях:

• лишение заявителя родительских прав;

• прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам;

• представление недостоверных сведений;

• несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;

• в случае смерти ребенка;

• в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

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