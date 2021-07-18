В Челябинске при загадочных обстоятельствах умер мужчина

Анатолий провел в больнице неделю, но так и не пришел в сознание Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске при весьма загадочных обстоятельствах умер 52-летний мужчина. Камеры видеонаблюдения сняли его в компании неизвестных людей, после чего он оказался в реанимации. Получив его вещи, супруга не нашла нательного креста. А в его смартфоне оказалось странное видео.

УЕХАЛ НА АВТОРЫНОК И ПРОПАЛ

Ничего не предвещало беды. Утром, 9 июня, Анатолий поехал из дома в Белом хуторе ремонтировать машину на авторынок «Искра» на улице Шадринской. Мужчина — примерный семьянин, здоровый, крупный мужчина. Последний раз он позвонил около 17:20 и сказал, что скоро будет. Когда поздно вечером он не вернулся домой и перестал выходить на связь, жена Наталья забила тревогу.

После нескольких часов обзвона удалось узнать, что он в реанимации ОКБ №8.

— Его нашли в машине, возле универсама «Тракторозаводский». Что он там делал — не понятно, — продолжает Наталья. — Когда приехала скорая, он уже был в состоянии клинической смерти, но они ему завели сердце. С ним были двое каких-то мужчин.

Мужчина — примерный семьянин, поэтому жена сразу забила тревогу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЗОЛОТО ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО НА ВИДЕО

Женщине недоумевает: проблем со здоровьем у Анатолия не было. Конечно, нельзя исключать, что человеку могло резко стать плохо. Но в это истории есть много вопросов.

Когда Наталье выдали вещи супруга, она ахнула: в кошельке не осталось ни копейки, плюс исчез золотой крест на цепочке!

— Кольца отдали, телефон ключи от машины. Потом до меня дошло, что нет золота. С него сняли цепочку с крестом! Кто мог ее снять? А кольца остались, видимо, потому, что у него пальцы распухли и снять их было сложно.

Через какое-то время Наталья обнаружила в телефоне мужа фото и видео, где он был без сознания.

— Неизвестные снимали моего мужа, когда он был без сознания. Они назвали дату 9 июля (хотя было 9 июня), сказали, что сейчас приедет скорая и на нем есть кольца и цепочка. Зачем они это снимали? — рассказала челябинка. — Как они включили телефон? Там разблокировка по графическому ключу.

Эти снимки нашла Наталья в телефоне Анатолия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СУЕТИЛИСЬ И БЕГАЛИ К ДЕРЕВУ

Наталье удалось получить видео с камеры наблюдения ближайшего магазина. На записи видно, что к универсаму Анатолий приехал в компании одного из этих мужчин. Затем пришел второй. Анатолий сходил до магазина. В какой-то момент мужчины начали суетиться вокруг него, бегали от машины к дереву, делали какие-то манипуляции с Анатолием, который продолжал сидеть на водительском кресле.

— Была вырвана дверь бардачка. Он у нас на ключ закрывался, — рассказала Наталья.

Она проверила последние номера из телефона Анатолия. В тот день муж созванивался с одним из тех мужчин.

— Я тоже позвонила по этому номеру. Мужчина заявил, что встречался с Анатолием по работе... По какой работе, если муж был в отпуске? Заявил, что ему стало плохо с сердцем и больше разговаривать не стал, — рассказала Наталья. — Все номера и видеозаписи я передала в полицию. Знаю, что этого мужчину вызывали и брали показания.

Записи с камер показывают, что скорая приехала около 18:30, то есть почти через час после того, как Анатолий позвонил супруге.

О СОСТОЯНИИ НЕ СООБЩАЛИ

Спустя почти неделю, 17 июня, Анатолия не стало. По словам Натальи, все это время больнице ничего толком не говорили.

— Звонишь, каждый день одно и тоже: без изменений. Только одна молодая сотрудница хоть что-то говорила, что температура поднялась и сколько-то дней держится. Больше мы не могли ни от одного врача выпытать.

Но и на этом мытарства не закончились. Как отмечает Наталья, историю болезни передали только 21 июня. На следующий день сделали вскрытие и только 23го они смогли получить тело.

— Еще пандемии такой не было. Я понимаю, что сейчас вал, — возмущается Наталья.

Анатолия не стало 17 июня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мы обратились за комментарием в медучреждение. В ГКБ №8 прокомментировали, что всегда стараются идти на контакт с родственниками. Информация предоставляется тем, кого пациент указал в информированном согласии на медвмешательство. В случае если больной без сознания, необходимо предоставить документы, подтверждающие родство. Во время режима карантина это можно сделать дистанционно, отправив сканы.

— Патологоанатомическая служба МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 работает в штатном режиме, задержек в выдачи тел усопших за последние два месяца не было. Задержка в июне могла быть лишь в единичном случае, не более чем на сутки — в праздничный выходной, в связи с Днем России, — рассказала специалист по связям с общественностью ГКБ №8 Алена Климова.

Наталья намерена выяснить при каких обстоятельствах стало плохо ее супругу и куда делся крест. Женщина обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД по Челябинску прокомментировали, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пока готовится этот материал, Наталье снова позвонили из полиции и сообщили, что в медицинских документах значилось отравление неизвестным веществом. При этом, в документах о смерти указали, что причина не установлена.

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