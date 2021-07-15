«Люди с пневмонией лежат в сырости»: челябинка сфотографировала жуткие условия в больнице для переболевших ковидом

Фото: klera_valera/instagram.com

Челябинка Валерия пожаловалась на адские условия в терапевтическом отделении поликлиники №4, где находятся база долечивания для переболевших коронавирусом. Туда ее перевели из ОКБ №3. Девушка записала видеообращение в Instagram, отметив губернатора Алексея Текслера.

Отсутствие горячей воды, дыры в стенах, холод и сырость — это только часть того, с чем пришлось столкнуться Валерии.

— Из-за сырости и холода складывается ощущение, как будто ты лежишь во влажной кровати. Воздух мерзкий. Как в таких условиях находиться больным с пневмонией? — делится девушка.

Также у нее, а также у соседей по палате возникли вопросы о лечении.

— Мне ставили в живот уколы для разжижения крови, — говорит Валерия. — Медсестра, проводя эту процедуру, ни разу не обработала место инъекции. Только после моего замечания она стала делать все, как подобает. Кроме этого, в прошлом медучреждении мне давали по одной таблетке в день. Здесь же сказали пить по две. На вопрос, почему количество увеличилось, если я пошла на поправку, мне ответили: «Пейте, как хотите».

Пациенты в шоке не только от условий и лечения, но и отношения медперсонала. Одна из пациенток, которая лежала в той же палате, ждала результатов анализа крови почти неделю, ежедневно получая ответ: «Еще не готово». В один из таких моментов женщина просто расплакалась и только после этого врач посмотрела на анализы пациентки. Оказалось, что она уже вылечилась от коронавируса, но появились проблемы с почками.

В той же палате была глухонемая пенсионерка с сахарным диабетом. Его у нее обнаружили в ходе лечения от COVID-19. Родственники бабушки приносили ей сладости, не подозревая о диагнозе. Персонал поликлиники колол ей инсулин и никаким образом не препятствовал поеданию конфет и печенья.

Накануне Валерию выписали на амбулаторное лечение, но она очень волнуется за соседок по палате. По ее словам, анализ ПЦР брали неправильно, возможно, поэтому у всех он оказался в итоге отрицательным. При этом, несмотря на то, что в палате были пациенты с подтвержденным коронавирусом, в выписных документах девушки указали, что с ковидными она не контактировала.

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