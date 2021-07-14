Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"

Камеры «Интерсвязи» запечатлели момент наезда автомобиля на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в среду, 14 июля, на пересечении улиц Гагарина и Дзержинского. На кадрах видно, как две женщины вместе с ребенком бегут по пешеходному переходу на красный свет. Вначале мама держит несовершеннолетнего за руку, но тот, судя по видео, вырывается и мчится вперед. В результате его сбивает проезжавшая мимо машина.

Автомобиль останавливается, и из него сразу выскакивают парень с девушкой. Они бегут к пострадавшему, однако мать поднимает ребенка на землю и забегает в трамвай. В итоге мужчине и ее спутнице ничего не остается, как сесть в машину и уехать.

Смотреть видеосюжет В Челябинске на «зебре» сбили ребенка, который с мамой перебегал дорогу на красный свет

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