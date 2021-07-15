Главврач челябинского кардиоцентра рассказал, может ли случиться тромбоз после прививки от коронавируса

Вероятность Фото: Кирилл САДЫКОВ

10% тяжелых больных коронавирусом — гипертоники и сердечники. Как показывает статистика, эта категория, которая уязвима в первую очередь. Более того, при так называемом «постковидном синдроме» наблюдается образование тромбов и нарушение функции сердечной мышцы. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции в Минздраве Челябинской области.

Что касается часто встречающихся в интернете опасений граждан, что прививка может спровоцировать тромбоз, то таких случаев не было.

— По поводу вакцин, зарегистрированных в РФ, такой информации нет. По одной из зарубежных прививок подтверждено, что в какой-то степени она может провоцировать и были рекомендации в ЕС. Но у нас она не зарегистрирована, — рассказал главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Лукин.

Он также добавил, что все отечественные вакцины эффективны и безопасны. Единственный нюанс: если болезнь находится в острой стадии, лучше подлечиться.

Если человек перенес ковид и у него запланирована операция, специалисты советуют выждать около четырех месяцев. Иначе это будет серьезная нагрузка на ослабший организм.

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин дал несколько простых советов:

— сохранять эмоциональное спокойствие

— носить маски и соблюдать дистанцию

— вакцинироваться

— посещать врача и контролировать текущие симптомы

— при ухудшении состояния — обратиться к врачу

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