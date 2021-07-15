В Челябинской области у двух беременных женщин в утробе погибли дети

Фото: архив "КП"

В Челябинской области две жительницы Златоуста сообщили о том, что во время беременности потеряли своих детей. В произошедшем женщины подозревают врача медучреждения, у которого они наблюдались. Ролик с объяснениями пострадавших был опубликован в группе общественной организации «Гражданский патруль» во «Вконтакте».

— 28 июня я была на приеме в женской консультации. Там мне сказали, что с моим ребенком всех хорошо. Вечером того же дня я перестала чувствовать шевеление [в своем животе]. 29 числа на КГТ мне сказали, что мой ребенок умер. Я думаю, что мне была оказана помощь ненадлежащего характера, — заявила пострадавшая Анна Гурова в опубликованном видеоролике

Смотреть видеосюжет Показания Анны Гуровой

Вторая пострадавшая Александра Чумичёва сообщила, что потеряла своего ребенка 26 июня. В гибели плода она также подозревает своего лечащего врача.

— Я обратилась с заявлением в Следственный комитет, и там я узнала, что я не единственная у кого произошел такой же случай, — заявила женщина.

Смотреть видеосюжет Показания Александры Чумичёвой

В «Гражданского патруле» сообщили, что обе пострадавшие из благополучных и обеспеченных семей.

Общественники уже обратились в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту смерти неродившихся младенцев.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области корреспонденту «комсомолки» сообщили, что в настоящий момент проводится доследственная проверка. Медицинская организация взаимодействует с правоохранительными органами.

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