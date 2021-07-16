Какого числа пройдет мусульманский праздник Курбан-байрам и ждать ли транспортный коллапс в Челябинске в 2021 году

В этом году в мечетях введут ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Курбан-байрам отпразднуют во вторник, 20 июля. Мечети будут работать, но с ограничениями. Где читать молитвы тем, кто не попадет на намаз? Будут ли у мусульман жертвоприношения? И ожидать ли пассажирам транспортного коллапса в Челябинске?

Наполняемость мечетей в Курбан-байрам в этом году будет в 2 раза меньше обычного: совершать намаз мусульмане будут с соблюдением социальной дистанции и в масках. Поэтому уместить всех желающих не получится.

— Такие же ограничения были и в прошлые праздники. И мы снова будем вести онлайн-трансляцию, чтобы прихожане слушали молитвы в домах через телевизоры и смартфоны, — поделился муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. — В основном, богослужения будет проводить религиозный персонал.

Намаз, как обычно, будет в утренние часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам муфтия, в этот день в Челябинске будут открыты мечети:

• на ул. Елькина, 14;

• на пр. Победы, 398а;

• на ул. Брянской, 17 (Миасский хутор);

• на ул. 32 годовщины Октября, 11а (Першино).

На Каширинском рынке с 6 утра и до 8 вечера мечеть работать не будет, так как там обычно собирается много верующих, что противоречит коронавирусным ограничениям.

В мае во время Ураза-байрама в мечети поместились не все Фото: Евгений НАСЫРОВ

Кстати, в мае во время Ураза-байрама мусульмане слушали молитвы на газонах рядом с мечетью. В этом году может получиться так же.

— Всем скажем, чтобы молились в своих домах, но если кто-то придет, потому что не услышал, прогонять не будем. Они смогут подключиться к молитве на улице и послушать проповедь, — дополнил Ринат хаджи-хазрат Раев.

Но расписание намазов еще не готово: его составят до понедельника. Как только региональное духовное управление мусульман выложит график намазов на сайте, «Комсомолка» дополнит эту статью.

— В разных мечетях будет разное время, чтобы уменьшить количество народа и чтобы по-разному читали. Планируем начать рано утром — около 6 часов, но это еще не точно, — прокомментировал имам Белой мечети Сулейман хазрат.

В предыдущие годы во время мусульманских праздников на дорогах уменьшалось количество маршруток. Особенно заметно это в утренний час-пик, когда жители едут на работу. Чтобы не допустить транспортный коллапс, власти предупреждают водителей о штрафах за нарушения.

Транспортного коллапса из-за Курбан-байрама, возможно, удастся избежать Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы ежегодно обращаемся к перевозчикам и рекомендуем им соблюдать условия контракта на транспортные перевозки, — подтвердила сотрудница пресс-службы администрации города Ксения Дурманова.

Справка: Курбан-байрам проводят в память о преданности пророка Ибрагима. По просьбе Аллаха он собрался приносить в жертву старшего сына. В благодарность за пройденное испытание веры Аллах заменил жертву на барана. С тех пор после праздничной молитвы верующие закалывают животное.

Но в этом году жертвоприношений и угощений в мечетях не будет. Муфтий посоветовал мусульманам закалывать баранов в деревнях, если есть такая возможность.

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