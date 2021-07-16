Погода в Челябинске на 10 дней: что носить с 17 по 26 июля, чтобы не перегреться — советы стилиста

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ближайшие 10 дней в Челябинске будет комфортная погода. По прогнозам gismeteo.ru, в среднем температура продержится на уровне +25 °C. Столбики термометров поднимутся максимум до +31 и опустятся до +17. Более подробный прогноз смотрите ниже. Там же приводим советы стилиста, что надевать на каждый день, чтобы не перегреться или наоборот не замерзнуть.

Суббота, 17 июля

Ночью и рано утром температура будет +17 °C, а днем поднимется до +23. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер и небольшой дождь.

— Если вы планируете поездки на природу, прихватите теплый спортивный костюм, носочки и закрытую обувь, — советует стилист Ольга Теплякова. — А прохладным вечером дополните образ практичной и модной в этом сезоне бейсболкой.

Воскресенье, 18 июля

Ночью и днем в воскресенье будет на градус теплее, чем в субботу. Ветер ослабеет до 6 м/с, а дождя не планируется совсем.

— Перед прогулкой накиньте на плечи худи с капюшоном или свитшот. Если подует ветер, вы просто наденете эту вещь и не замерзнете.

Понедельник, 19 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

Температура воздуха в первый рабочий день не будет отличаться от воскресной. Но синоптики предполагают выпадение осадков.

— Это самое время примерить в офис образы с пиджаками, жакетами или куртками-косухами. И не забудьте про стильный и важный в этот день аксессуар — зонт, — подсказывает стилист.

Вторник, 20 июля

В этот день в Челябинск вернется южное лето: столбики термометров поднимутся до +28 °С. Ночью и утром обещают +17. Дождя не будет, а вот ветер порывистый — 8 м/с.

— Так как утром будет свежо, комфортнее всего составить на работу образ с широкими продуваемыми джинсами и легкой хлопковой рубашкой. Если боитесь попасть под дождь, накиньте на плечи жакет или пиджак.

Среда, 21 июля

В среду город прогреется до + 31 °С! И несмотря на ветер и вероятность дождей, утром будет уже +20.

— В среду посоветую девушкам надеть на работу светлый льняной костюм с топом. И дополнить этот нежный образ золотой цепью с жемчугом. После рабочего дня жакет можно скинуть, подставив плечи под лучи закатного солнца, — объясняет Ольга.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается мужчин, в этот день им тоже следует надеть одежду из легких натуральных продуваемых тканей, чтобы не получить перегрев.

Четверг, 22 июля

Ночью и утром в четверг прохлады не ждите — температура продолжит держатся на +19 °С. А вот днем не сильно потеплеет: метеорологи предполагают дожди, ветер 8 м/с и +26.

— Девушкам предлагаю надеть элегантные бермуды с рубашкой из вискозы и кроп-топ. В офисе рубашка придаст официальный вид и укроет от кондиционера, а вечером ее можно завязать на талии. Если пойдет дождь, шорты в отличие от брюк не испачкаются.

Мужчинам же в четверг можно надеть хлопковую рубашку и широкие брюки.

Пятница, 23 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз на последний рабочий день ничем не будет отличаться от погоды в четверг. Но в пятницу вечером жители не будут торопиться расходиться по домам.

— Девушки, если у вас намечается встреча с друзьями, надевайте красивое летнее платье. Если оно слишком открытое, набросьте на плечи светлый жакет для офиса. Вечером он пригодится, если вечеринка затянется. Элегантные босоножки с тонкими ремешками будут кстати, — подсказывает стилист Ольга Теплякова.

Мужчинам в этот день можно надеть джинсы, рубашку и пиджак, если позволяет дресс-код.

Суббота, 24 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу станет прохладнее до +24 градусов, усилится ветер и, вероятно, пойдет дождь.

— Если вы проводите эти выходные на природе, не забудьте о головных уборах: бейсболках и панамках. Защитить кожу от солнца и ветра поможет тонкая рубашка в пижамном стиле.

Воскресенье, 25 июля

Это будет самый прохладный день за неделю: ночью +13 °С, днем на 4 градуса выше. Ветер — до 14 м/с.

— Это вполне комфортная погода для прогулок в парке. И время, чтобы отдохнуть от офисных нарядов. Поэтому надевайте комфортные летние брюки, футболку и мягкие сандалии. Девушки могут дополнить расслабленный образ аксессуарами на шею из цветного бисера.

И прихватите джинсовки оверсайз или худи, чтобы не замерзнуть.

Понедельник, 26 июля

Начнется рабочая неделя с температурных аномалий: ночью ожидается +12, а днем +21 °С. При этом синоптики предвещают сильный ветер 12 м/с.

— Девушкам этот день комфортнее будет перейти на джинсы и носить их с казаками, например, карамельного цвета. На плечи накинуть жакет из тонкой шерсти природных цветов, а на волосы повязать тонкий шелковый платок, — подытожила стилист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru