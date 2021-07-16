Где сделать прививку «Спустник V» от коронавируса 17 и 18 июля в Челябинской области

Поставить прививку могут все желающие.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 17 и 18 июля. Сделать прививку можно бесплатно. Как сообщили в миниздраве Челябинской области, в регионе на данный момент есть только «Спутник V».
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
17 июля
ТРК «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 12:00 до 18:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТК «КС» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Колющенец» с 12:00 до 15:00.
18 июля
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
17 июля
ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00.
18 июля
ТРК «Семейный парк» с 11:00 до 15:00.
Миасс
17 и 18 июля
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
17 и 18 июля
ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.
Чебаркуль
17 июля
Колхозный рынок с 10:00 до 14:00.
Кыштым
17 и 18 июля
ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00.
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