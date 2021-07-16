Где сделать прививку «Спустник V» от коронавируса 17 и 18 июля в Челябинской области

Поставить прививку могут все желающие. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 17 и 18 июля. Сделать прививку можно бесплатно. Как сообщили в миниздраве Челябинской области, в регионе на данный момент есть только «Спутник V».

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

17 июля

ТРК «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 12:00 до 18:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТК «КС» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Колющенец» с 12:00 до 15:00.

18 июля

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

17 июля

ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00.

18 июля

ТРК «Семейный парк» с 11:00 до 15:00.

Миасс

17 и 18 июля

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

17 и 18 июля

ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.

Чебаркуль

17 июля

Колхозный рынок с 10:00 до 14:00.

Кыштым

17 и 18 июля

ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru