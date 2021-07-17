Неотлучно быть при лошадях и в трезвом виде: как тушили пожары в Челябинске

В 18 веке пожары тушили всем городом. Фото: Исторический музей Южного Урала, Кирилл Садыков

Каждый год в Челябинской области бушуют природные пожары. На борьбу со стихией бросают все силы МЧС, лесников. Мы решили узнать, а как же раньше боролись с огнем в Челябинске. Оказалось, что история городской пожарной охраны началась с двух бочек воды.

Заливные трубы

По предписанию из Исетской провинциальной канцелярии бочки были установлены при челябинской ратуше в 1763 году. Двадцать лет спустя в Челябинске появился сарай для хранения пожарного инвентаря. В документах за 1781 год о нем говорится:

— «Для пожарных инструментов сарай в длину семи сажен, в ширину четыре сажени (14 метров на 8 метров — ред.). Пожарных инструментов: больших заливных пожарных труб с прибором на дрогах и колесах двух, при них спрысков два и шомполов два. Бочек на роспусках и колесах — две».

Заливные пожарные трубы — это прообраз пожарной помпы. К помпе с одной стороны крепился рукав для всасывания воды из бочки, а с другой — рукав с трубой, из которой била струя воды. Воду в бочках везли на отдельной телеге.

Деревянный город горел часто. Фото: Исторический музей Южного Урала

По рублю за печку

В 1815 году в Челябинске насчитывалось четыре пожарные машины, но штатной пожарной команды не было. При необходимости обыватели запрягали собственных лошадок и поочередно выезжали на возгорания. Особое рвение в тушении пожаров (как отмечали современники) проявляли казаки.

В 1817 году Челябинское городское общество предложило «…собрать со всех обывателей… с каждой имеющейся у них печи по 1 рублю 25 копеек, с купцов и мещан, не имеющих жительства в здешнем городе, взыскать с каждого семейства… по 2 рубля 50 копеек». На эти деньги приобретались и содержались в надлежащем состоянии пожарные инструменты.

Попали под оптимизацию

Настоящая пожарная команда в Челябинске появилась лишь в 1850 году. Восемь лошадей и восемь пожарных служителей с годовым окладом 35 рублей каждому. Пожарные давали подписку «неотлучно быть при лошадях и пожарных инструментах в трезвом виде». Однако в 1862 году грянула оптимизация и пожарную охрану в Челябинске ликвидировали. Занявшая ее место общественная пожарная команда ничем героическим себя не проявила. И в 1870-е годы городские власти вновь набрали штатных пожарных. В 1891 году расходы на пожарную охрану составляли 1538 рублей. Жалование трем сторожам на каланче, четырем пожарным служителям при обозе, одному смотрителю пожарного обоза и на содержание восьми лошадей при пожарном обозе...

Пожарные. Узнаете улицу? Фото: Исторический музей Южного Урала

В конце XIX века в Челябинске появилось городское добровольное пожарное общество, о чем в марте 1896 года оренбургский губернатор предуведомил городского голову. Они отвечали за пожарную безопасность в Заречье, в пригородных слободах и в поселке Никольском (возле вокзала). Вольно-пожарное общество имело определенные льготы: при пожарах бесплатно пользовалось водопроводом, а члены общества были застрахованы в обществе «Голубого креста» на случай увечья или смерти при тушении пожара. В 1898 году Вольно-пожарное общество, в рядах которого числилось более сотни членов, приобрело новую пожарную машину «Гидрофор» и бочки для воды на колесах.

Пожарного выписали из Санкт-Петербурга

А как обстояли дела с противопожарной службой в начале XX века? Между улицами Уфимской и Азиатской (ныне Кирова и Елькина) на каланче дежурили два сторожа, и четыре пожарные лошади всегда были в упряжи. В 1905 году возле городской управы выстроили новое пожарное депо, и численность пожарной команды выросла до дюжины человек. В марте 1899 года в Челябинске появился собственный брандмейстер Михаил Новиков, выписанный из Санкт-Петербурга.

Без подготовленных специалистов тушить пожары было сложно. Фото: Исторический музей Южного Урала

В 1901 году в Заречье на Северном бульваре (улица Калинина) тоже появилась новая пожарная часть с каменной каланчой. В Пригородной слободе, на месте нынешнего кинотеатра «30-лет ВЛКСМ», Вольно-пожарное общество обустроило депо и конюшню.

Надо заметить, что челябинцы охотно выполняли эту противопожарную «общественную нагрузку». Они посещали учебные занятия, дежурили на каланче наравне с профессионалами. Не гнушался дежурством на каланче и сам городской голова Туркин. Дальше — больше. В 1908 году при Вольно-пожарном обществе организовали санитарный отряд по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре. Тогда же появился оркестр Вольно-пожарного общества, выступавший на всех знаковых городских мероприятиях и на острове Увеселения (над которым сейчас возвышаются бетонные «ребра Дубровского»).

Цирк сгорел

Но увеселения увеселениями, а случалось пожарным и вступать в схватку с «красным петухом». В 1910 году пожар охватил реальное училище (улица Красная, 38). Пожарные и добровольцы всю ночь боролись с огнем и отстояли здание. В декабре 1910 года полностью выгорело деревянное здание цирка на Южной площади (ныне площадь Революции). А в 1912 году на острове Увеселения, принадлежавшем Вольно-пожарному обществу, сгорело здание курортного зала.

Зимой 1914 года выгорел жилой квартал в привокзальной части города, а в 1916 году загорелись военные пакгаузы с боеприпасами, которые грохотали на весь город.

Пожарная каланча. Фото: Исторический музей Южного Урала

Нашлись начальники

В годы гражданской войны в Челябинске случалось по 18-20 пожаров в день. Команды работали на износ: не хватало лошадей, люди голодали. Тем не менее, в январе 1920 года специальная комиссия постановила: «…сохранить для Челябинска 5 пожарных частей со штатом 139 человек на 2 смены».

В 1925 году все пожарные части Челябинска были укомплектованы; создан достаточно мощный пожарный обоз с трубобочечными ходами, фургонами для перевозки рукавов и линейкой, на которой размещались 10 человек. А в октябре 1927 года пожарные части Челябинска были переименованы в пожарные команды, возглавляемые уже не брандмейстерами, а начальниками.

Материал предоставлен Государственным историческим музеем Южного Урала.

Настоящая пожарная команда появилась лишь в 1850. Фото: Исторический музей Южного Урала

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