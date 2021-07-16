Пилот, успешно посадивший поврежденный самолет с пассажирами под Томском, оказался уроженцем Магнитогорска

Фото: личная страница героя публикации в соцсетях │ Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Пилот, который под Томском посадил самолет Ан-28 с отказавшим двигателем, является уроженцем Челябинской области. Его зовут Анатолий Яковлевич Прытков, сам он из Магнитогорска. Как пишут наши коллеги из новосибирской редакции КП, 56-летний пилот провел за штурвалом самолета 2200 часов. А это, в свою очередь, составляет 90 суток.

Судя по странице Анатолия Прыткова в соцсетях, он закончил среднюю школу №34 Магнитогорска в 1980 году. Далее будущий герой поступает в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, после которого он и становится пилотом самолета.

Кстати, уроженец Магнитогорска не единственный герой, который смог спасти жизни 16 человек. В этом ему помогал второй пилот Фарух Хасанов, который пришел работать в авиакомпанию недавно. Третий член экипажа — техник Никита Минин, ему чуть больше двадцати лет.

Что касается пассажиров самолета, то никто из них не пострадал. А вот сам Анатолий Прытков, по словам очевидцев, сломал себе ногу.

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 16 июля. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА (Сибирская легкая авиация) неожиданно пропал с радаров. Этот рейс летел из маленького городка Кедрового в Томск. Всего на борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа.

Поиски воздушного судна длились два часа. Обнаружить его удалось в Бакчарском районе с помощью вертолета Ми-8 от МЧС. По предварительным данным, из строя вышел двигатель самолета. В итоге пилот вынужден был пойти на жесткую посадку, которая прошла успешно.

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