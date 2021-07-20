В Курганской области из-за аномальной жары и засухи вводят режим ЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области с 27 июля будет действовать режим ЧС из-за засухи, которая вызвала аномальная жара. Такие меры предприняты для того, чтобы поддержать местные аграрии — они получат субсидии, а также освободятся от штрафов в случае невыполнения целевых показателей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов, — уточнили в правительстве Курганской области.

Власти региона также подчеркнули, что основанием для снятия режима ЧС станет наличие двадцатисантиметрового слоя влаги в пахотном слое.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей личной странице во «Вконтакте» сообщил, что правительство региона активно оказывает поддержку фермерским хозяйствам и предприятиям.

—С прошлого года на порядок увеличены суммы господдержки по всем ключевым направлениям развития агробизнеса – приобретение новой техники и оборудования, строительство мини- и семейных ферм, покупка животных и ввод земель в оборот. И эту поддержку получают сотни аграриев, — заявил Шумков.

Напомним, в начале июня в Курганской области установилась аномально жаркая погода. В определенные дни температура воздуха поднималась до +40 градусов. Однако осадков практически не выпадает. Из-за этого как раз и произошло угнетение посевов и снижение урожайности.

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