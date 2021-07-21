В честь Дня металлурга губернатор посетил Магнитогорск, Кыштым, Карабаш

Губернатор в парке им. Тищенко. Фото: gubernator74.ru

Накануне Дня металлурга губернатор прибыл в Магнитогорск. Алексей Текслер встретился с руководством аэропорта. У воздушной гавани сменился собственник; скоро начинается ее капитальная реконструкция. На модернизацию аэродромного комплекса из федерального бюджета поступит 5,3 млрд руб. Ремонт начнется в следующем году и продлится до 2024 г.

В Магнитогорске губернатор побывал на стройплощадках двух садиков на 230 и 290 мест. Они откроются 1 сентября.

В парке у Вечного огня глава региона осмотрел набережную. Здесь есть места для отдыха и прогулок, пункт проката.

— Я с большим интересом отношусь к новым пешеходным зонам и пространствам. Урбанистика требует большого количества рекреационных зон в городе. Именно это мы видим на берегу Урала. Меняется облик города, он становится интересным для жизни, — сказал Алексей Текслер.

Большим событием для города стало открытие стелы «Магнитогорск — город трудовой доблести».

— Это первая стела среди всех городов, удостоенных этого звания. Мы открываем ее в День города, и это хорошо. Около 70% чугуна в стране в годы войны производилось в Магнитогорске. Каждый второй танк, третий снаряд делались из этой стали. Дети, женщины, старики заменили мужчин, которые ушли на фронт. Их подвиг невозможно переоценить, — отметил Алексей Текслер.

На ММК губернатор участвовал в запуске стана 1700 для изготовления высококачественной стали для автопрома. Отмечать День металлурга завершением значимых инвестпроектов — отличная традиция предприятия.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В Кыштыме, на медеэлектролитном заводе глава региона побывал в цехе по выпуску тончайшей двусторонней фольги.

— Электролизный цех будет лучшим в мире среди аналогичных производств. Высоко оцениваю вклад РМК в развитие предприятия. Здесь работает 1200 человек, каждый год происходит модернизация, — сказал губернатор.

По поручению Алексея Текслера в Кыштыме двукратно вырастет финансирование ремонтов дорог. Появится набережная в нижней части города. В 2022 г. стартуют ремонты горбольницы и детской поликлиники.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

В Карабаше губернатор участвовал в церемонии закладки символического камня в основание бассейна. Рядом построят детскую и спортивную площадки, парковку.

Город строится: глава региона побывал на стройплощадке в микрорайоне «Медный». В сентябре новоселья отметят 90 семей, переехав из аварийного жилья в новый дом по ул. 23-й годовщины Октября.

— За последние годы облик города серьезно изменился. Есть новые объекты: спортивные, социальные. Есть кинотеатр с ТРК, набережная, сквер. Строятся дома, впервые за 15 лет. Мы ремонтируем дороги. Занимаемся объездной дорогой, будем заниматься шлакоотвалами у въезда в город. Модернизируется предприятие; не в ущерб экологии увеличивая объемы производства, — подвел итоги губернатор.

КСТАТИ

В Челябинске восстанавливают парк им. Тищенко.

Глава региона родился и вырос в Челябинске, его семья жила в Металлургическом районе. Родители по профессии — металлурги, и губернатор работал в этой сфере промышленности много лет.

Парк им. Тищенко в Челябинске был одним из лучших — зеленый, просторный. Сейчас его восстанавливают. Ремонтируются в районе другие знаковые места — СК «Металлург», сквер Металлургов.

Губернатор осмотрел общественные пространства.

В парке дорожки вымостят плиткой без фаски. Восстановят знаменитый шахматный клуб. Появятся площадки для воркаута и других видов спорта.

— В 80-е годы это было одно из любимых мест отдыха челябинцев. Теперь пришло время заняться его благоустройством, — сказал Алексей Текслер.

На стадионе «Металлург» отремонтирован фасад со стороны ул. Первого Спутника. Восстановлена беговая дорожка, зрительские трибуны. Реставрируется легкоатлетический комплекс.

На Шоссе Металлургов ремонтируется сквер: сейчас мостят пешеходные дорожки.