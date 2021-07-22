Челябинская пенсионерка пригласила к себе домой напавшего на нее грабителя и накормила его ужином

Фото: архив "КП"

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 56-летнему мужчине, который попытался ограбить пенсионерку, а затем пошел к ней ужинать. Его признали виновным в покушении на грабеж и в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в декабре прошлого года возле дома №53 по улице Новороссийской. Пьяный мужчина напал с ножом на 60-летнюю пенсионерку, чтобы отобрать у нее мобильный телефон, по которому она разговаривала. Однако довести задуманное до конца он не смог, поскольку женщина его догнала и вернула свое похищенное имущество.

После этого мужчина стал извиняться перед пенсионеркой и сказал ей, что такое с ним происходит в первый раз, так как он долго пьет и ему не хватает денег на спиртное. Потерпевшая сжалилась над грабителем и пригласила его к себе домой, чтобы накормить и обработать ему рану, которую он случайно нанес себе ножом во время нападения.

История бы закончилась хорошим концом для грабителя, если бы не одна произошедшая впоследствии проблема. У пенсионерки через некоторое время после нападения начала воспаляться рука, которую ей повредил ножом подсудимый. Она обратилась за помощью в больницу и сказала лечащим врачам, что рану получила во время совершенного в отношении нее преступления. А затем от сотрудников медучреждения в правоохранительные органы поступило сообщение о произошедшем. Было возбуждено уголовное дело, и вскоре нападавшего задержали. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили порох.

— Подсудимый вину по всем преступлениям признал, написал чистосердечное признание и активно способствовал расследованию и раскрытию преступлений. Из данных о его личности следует, что он ранее не судим, состоит на учете у нарколога, является почетным донором страны, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчине назначили два года лишения свободы условно и штраф в размере пяти тысяч рублей. Отметим, что приговор в законную силу не вступил.

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