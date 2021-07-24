Противостояние челябинского пешехода и велосипедиста: сегодня и сто лет назад

Пушкинский сквер — через дорогу от Покровской церкви. На ее месте сейчас здание правительства Челябинской области. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

К велосипедистам в Челябинске отношение неоднозначное. Пешеходам не нравится, что они катаются по тротуарам, а велосипедистов огорчает отсутствие велосипедных дорожек. Масла в огонь подливают самокатчики, благодаря чему новостные ленты пестрят сообщениями: «На пешеходной улице велосипедист сбил четырехлетнего мальчика» и «Возбуждено уголовное дело против водителя самоката, покалечившего ребенка в городском парке». Но и в дореволюционном Челябинске отношение к велосипедистам было разное.

Даже тогда любители двухколесного транспорта порой катались в неподходящих для этого местах. Например, в Пушкинском сквере, на месте которого сегодня находится бульвар Славы (точнее, его отрезок между улицами Цвиллинга и Советской). Вот как описывали это место современники:

— Неподалеку от дома, где мы жили, находился городской сквер, величиной с целый квартал — зеленый квадрат, врезанный между прямых челябинских улиц. Три аллейки пересекаются другими тремя, на местах пересечения — круглые площадки и клумбы. Сюда утром приходили няньки с детьми, влюбленные парочки, а по вечерам, в полутьме, насыщенной возбужденным смехом и говором, собиралась молодежь и гуляла, гуляла друг с другом и друг мимо друга.

Но появился велосипед и в Пушкинском скверике стало неспокойно... Документ 110-летней давности гласит:

— 16 августа 1910 года. Господину полицейскому надзирателю 1-й части г. Челябинска. От многих лиц, прогуливающихся в Пушкинском сквере на Петровской площади, поступают в городскую управу жалобы на велосипедистов, снующих на своих машинах по садику. На требование сторожа при садике прекратить езду велосипедисты не обращают никакого внимания. Поэтому городская управа просит ваше благородие принять какие-либо меры к прекращению езды на велосипедах по садику. Член управы Н. Столбов. Секретарь В. Котельников.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Спустя 14 лет, уже при Советской власти, в Пушкинском сквере появился музей под открытым небом, а точнее — небольшой дендрарий. Инициатором его создания стал директор краеведческого музея Иван Горохов. Было разбито 68 клумб с различными полезными растениями, но дальше этого дело не пошло. Из-за материальных затруднений музей под открытым небом прекратил работу, а на его территории высадили тополя.

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