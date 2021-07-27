Суд вынес приговор по делу об обманутых дольщиках «Чурилово Lake City» в Челябинске

Андрей Пязок (справа) и Сергей Вегельман сегодня оделись очень скромно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу руководителей «Речелстроя» о махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City».

Бывший депутат Челябинской городской думы, учредитель компании Андрей Пязок получил два года, а генеральный директор организации Сергей Вегельман — 1,5 года. Оба отправятся в колонию-поселение, передает из зала суда журналист КП-Челябинск.

Оглашение приговора прошло очень быстро Фото: Кирилл САДЫКОВ

Оба признаны виновными признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном по предварительному сговору (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Андрей Пязок получил два года колонии-поселения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сергей Вегельман — 1,5 года колонии-поселения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Судья Александр Табаков ранее выносил приговор экс-мэру Евгению Тефтелеву Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дольщики разочарованы что так мало дали.

— Нервов не хватает! Дурдом!

— Мне 58 дет нет жилья я работаю в школе.

— Я всю жизнь снимала квартиру.

— Я получила нервный срыв.

— По 16800 плачу ипотеку

Дольщики возмущены мягким приговором Фото: Кирилл САДЫКОВ

Напомним, по материалам следствия, с 2014 по 2017 годы ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» и получило от покупателей около 2,5 млрд рублей. Но эти деньги пошли не на достройку домов, а на погашение долгов компании перед другими организациями.

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