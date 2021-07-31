Что изучали в первой женской гимназии Челябинска

Попасть в гимназию могли дочери дворян и купцов. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

В июле исполнилось 160 лет со дня открытия в Челябинске женского училища второго разряда — первого в городе учебного заведения для юных представительниц прекрасного пола.

Начало созданию училища было положено 19 сентября 1858 года, когда челябинский городской голова получил из канцелярии начальника Оренбургской губернии циркуляр, где отмечалось: «Его Императорское Величество изволил обратить внимание на то, что принятые доселе меры к образованию детей женского пола не вполне удовлетворяют потребностям времени».

Приложенное к циркуляру «Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения» информировало об учреждении в Российской Империи училищ первого и второго разряда для девочек с целью «сообщить ученицам то религиозное, нравственное и умственное образование, которого должно требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства».

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

По причинам материального характера училище в Челябинске открылось несколько позднее, чем в других городах губернии. Срок обучения составлял три года. В учебную программу входили следующие дисциплины: Закон Божий, грамматика, русская история, география, арифметика, чистописание и рукоделие. С 1866 года добавилось рисование. Училище не имело своего здания, под него был арендован деревянный 7-комнатный дом на ул. Сибирской (ныне ул. Труда) у купеческой вдовы Плотниковой. Мебель и учебные пособия пожертвовали купцы 2-й гильдии Мотовиловы.

Училище существовало преимущественно за счет городских денежных сборов, поскольку губернского финансирования совершенно не хватало. Первый набор составил 30 человек, преобладали дочери личных и потомственных дворян, духовенства и мещан. В последующие годы набор составлял 40-50 девочек, в основном дочерей мещан.

Годовая плата за обучение составляла от 1,5 до 12 руб. серебром, при этом ежегодно до 20 человек получали образование бесплатно. Преподавали в училище преимущественно учителя из других учебных заведений города. Среди них был Орлов — автор первого очерка о Челябинске. Оренбургский гражданский губернатор Аксаков, посетивший училище 27 июня 1862 года, дал высокую оценку качеству преподавания.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

В 1870 г. училище было реорганизовано в женскую прогимназию. На средства наследников штаб-лекаря Покровского, пожертвованные в память о нем, для прогимназии было приобретено здание на ул. Большой (ныне ул. Цвиллинга). В лучшие годы в прогимназии обучалось свыше 200 девочек.

В 1904-1906 гг. прогимназия была преобразована в гимназию. В годы Первой мировой войны в ее залах выступали Бальмонт и Сологуб. После октября 1917 года реорганизована во вторую женскую гимназию, впоследствии — в школу второй ступени.

Материал подготовлен Государственным историческим музеем Южного Урала.

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