В Челябинске полиция проверит женщину, которая посадила ребенка в багажник

Женщина закрыла багажник и поехала Фото: кадр с видео

Жители Челябинска бурно обсуждают видео, как женщина-водитель красного Nissan Note закрывает ребенка в багажнике. В полиции начали проверку.

Как сообщает автор видео, ребенок вылез из багажника, сходил во взрослыми в магазин. Когда они вернулись, ребенок снова залезает туда, садится и женщина захлопывает багажник.

Смотреть видеосюжет Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник

— Капец! И сейчас они уедут? Капец! — говорит девушка за кадром

— Офигеть! И это у нас в Челябинске, — удивляется еще одна.

Из-за плохого качества видео сложно рассмотреть, что происходит в салоне. Можно предположить, что он все-таки перелез в салон, сел на детское кресло и пристегнулся.

В комментариях предполагают, что в машине не работают задние двери. Нашлись и те, кто осуждает мать, другие говорят, что их дети тоже просятся прокатиться в багажнике.

Тем не менее в полиции заинтересовались видео.

— Начата проверка по публикации, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По госномеру найти семью будет не сложно.

Если женщина действительно перевозила ребенка в багажнике, ей грозит штраф.

Как пояснил автоюрист Юрий Панченко, возить людей вне кабины авто (в данном случае — вне салона) запрещено. Штраф 1000 рублей. Также имеет место быть нарушение правил перевозки детей, которые должны быть пристегнуты и находиться в удерживающем устройстве. За это штраф 3000 рублей.

— Когда несколько составов, применяется более жесткий, — объяснил автоюрист.

Перевозка в багажнике опасна тем, что в случае аварии человек никак не защищен. Кроме того, в багажнике обычно валяются различные предметы, в том числе металлические, которые могут прилететь по голове и другим частям тела.

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