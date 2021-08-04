Челябинск накрыла гроза после жары, длившейся несколько дней

Для кого-то дождь стал радостным событием.
Жители Челябинска последние несколько дней жаловались на жаркую и безветренную погоду. Но сегодня вечером, 4 августа, небо над городом в миг потемнело, и затем пошел дождь. Не обошлось также и без гроз с молниями. Смотрим видео и фотографии вечернего Челябинска в пасмурную погоду.
Погода заранее предупреждала челябинцев о надвигающемся дожде.
На севере Челябинска из-за ветра в воздух поднялась пыль.
Фото: Ольга ЩАПИНА
В Центральном районе был ливень.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
А вот в Парковом практически не капало, но дул сильный ветер.
Фото: Алена МЫЗГИНА
К сожалению или к счастью, дождь в Челябинске длился недолго.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Тьма постепенно отступает от города.
Фото: Алена МЫЗГИНА
И в небе воцаряется безмятежность.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Дожди ожидаются и в четверг, 5 августа. В МЧС уже разослали сообщения с предупреждением.
— По данным ЦГМС: Днем 5 августа на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщения чрезвычайного ведомства.
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