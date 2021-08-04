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Общество4 августа 2021 19:00

Челябинск накрыла гроза после жары, длившейся несколько дней

Смотрим фото и видео дождливого города
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Для кого-то дождь стал радостным событием.

Для кого-то дождь стал радостным событием.

Жители Челябинска последние несколько дней жаловались на жаркую и безветренную погоду. Но сегодня вечером, 4 августа, небо над городом в миг потемнело, и затем пошел дождь. Не обошлось также и без гроз с молниями. Смотрим видео и фотографии вечернего Челябинска в пасмурную погоду.

Погода заранее предупреждала челябинцев о надвигающемся дожде.

Погода заранее предупреждала челябинцев о надвигающемся дожде.

На севере Челябинска из-за ветра в воздух поднялась пыль.

На севере Челябинска из-за ветра в воздух поднялась пыль.

Фото: Ольга ЩАПИНА

В Центральном районе был ливень.

В Центральном районе был ливень.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А вот в Парковом практически не капало, но дул сильный ветер.

А вот в Парковом практически не капало, но дул сильный ветер.

Фото: Алена МЫЗГИНА

Дождь в городе
К сожалению или к счастью, дождь в Челябинске длился недолго.

К сожалению или к счастью, дождь в Челябинске длился недолго.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Прыжки по лужам
Тьма постепенно отступает от города.

Тьма постепенно отступает от города.

Фото: Алена МЫЗГИНА

И в небе воцаряется безмятежность.

И в небе воцаряется безмятежность.

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Дожди ожидаются и в четверг, 5 августа. В МЧС уже разослали сообщения с предупреждением.

— По данным ЦГМС: Днем 5 августа на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщения чрезвычайного ведомства.

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