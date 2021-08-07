Телефон, официальный сайт и адреса МФЦ: где оформить документы в Челябинске 2021

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы оформить новые документы, не обязательно самому ездить по инстанциям. Достаточно посетить ближайший многофункциональный центр. Не знаете, куда брать талон и как предварительно записаться на прием? Ловите список официальных сайтов, телефонов и адресов МФЦ в Челябинске на 2021 год.

В Челябинске работают пять филиалов МФЦ. Они располагаются во всех районах, кроме Металлургического и Советского. Записаться на прием или получить консультацию в любом из них можно на официальном сайте mfc74.ru и по общему номеру колл-центра: (351) 211-08-92. Плюс, в каждом многофункциональном центре работает отдельный телефон для приема жителей до обеда или тех, у кого накопилось сразу много дел.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что важно знать о талонах предварительной записи в МФЦ?

1. Записаться к сотруднику многофункционального центра в Челябинске можно через интернет. Но если офис сильно загружен, оформить талон не получится. Даже если до закрытия МФЦ еще целый час.

Проверяйте загруженность на сайте. Для этого авторизуйтесь в системе и выберите подходящий адрес МФЦ.

2. Внимательно проверяйте персональные данные, которые указываете на сайте. Если фамилия, имя и отчество в талоне будут отличаться от тех, что в паспорте, прием завершится.

3. Активировать талон предварительной записи нужно в терминале не позже, чем за 15 минут.

Центральный район

МФЦ располагается по ул. Труда, 164. Это здание находится рядом с супермаркетом SPAR.

График работы:

— понедельник, среда, четверг, пятница — 9:00-19:00;

— вторник — 8:00-20:00;

— суббота — 9:00-15:00;

— воскресенье — выходной.

Телефоны для предварительной записи:

С 9:00 до 12:00 — 8 912 470-02-78.

Если больше 5 дел — 8 919 124-17-79.

Тракторозаводской район

Офис «Моих документов» на ЧТЗ работает в жилом 10-этажном доме. Адрес — ул. Комарова, 39.

Расписание:

— понедельник, среда, четверг, пятница — 9:00-19:00;

— вторник — 9:00-20:00;

— суббота — 9:00-14:00;

— воскресенье — выходной.

Телефоны:

С 9 до 12 — 8 912 470-14-00.

Более пяти дел — 8 912 791-16-07.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курчатовский район

Целое здание построили под МФЦ возле трамвайного депо около Чичерина. Оформить документы можно по пр. Победы, 396/1.

Расписание:

— понедельник, среда, четверг, пятница — 9:00-19:00;

— вторник — 9:00-20:00;

— суббота — 9:00-14:00;

— воскресенье — выходной.

Куда звонить:

Запись до обеда — 8 912 470 14-00.

Если более 5 дел — 8 919 124-37-78.

Ленинский район

Еще один филиал находится на ул. Новороссийской, 118в. В том же здании, что и супермаркет SPAR.

График работы:

— понедельник, среда, четверг, пятница — 9:00-19:00;

— вторник — 9:00-20:00;

— суббота — 9:00-14:00;

— воскресенье — выходной.

Куда звонить, если за раз нужно решить много дел — 8 919 124-15-01.

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