Сокращение бумажной волокиты и тренер в каждой школе Челябинской области: «Единая Россия» объединила народные инициативы

Обсуждение проектов прошло в международном кампусе ЧелГУ. Фото: пресс-служба "Единой России".

Конкретные проекты представили директора учреждений спорта, культуры, общественных организаций и центров Челябинской области, которые стали частью обновленной команды партии «Единая России». Региональная программа получила символичное название «74 задачи».

Для обсуждения в Челябинск приехала руководитель фонда «Талант и успех», член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева. Много говорили о проблемах села: как вернуть молодые кадры, которые уезжают учиться по целевому набору и остаются в мегаполисе, поддержать культурные центры, волонтеров, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, вернуть спортивные секции в школы, а студентов в науку.

Бумажек станет меньше

Развитие науки во многом тормозит бумажная волокита. Удар по Челябинскому государственному университету в разгар приемной кампании нанесла аккредитация, в результате которой три направления не прошли проверку. При этом даже «центр» признает, что главная причина — формальное несовпадение формулировок в документах.

— Почему преподаватели работают на полторы ставки? Потому что на одну есть нечего, а на две — некогда, — коротко раскрывает проблему ректор ЧелГУ, координатор партийного проекта «Новая школа» Сергей Таскаев. — Надо сокращать документооборот, чтобы было больше времени на преподавание.

С 2022 года аккредитация станет бессрочной, и бессонные ночи для педагогов закончатся. Содержание образовательных программ — главное, что будет волновать участников этого направления партии «Единая Россия».

— Нужно консолидировать все педагогические ресурсы для образовательных программ, а не заполнения форм и публикации на сайте избыточной информации, — отметила руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель центрального штаба Общественного народного фронта Елена Шмелева. — Мы будем выступать за то, чтобы формировать отчетность и делать выводы о качестве образования не на основании формальных требований.

Член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Фото: пресс-служба "Единой России".

Больницы под контроль родителей

Актуальные предложения для здравоохранения внес главный врач детской поликлиники №8 Челябинска и координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий. По его мнению, в поликлиниках и больницах должны появиться советы пациентов, а в детских учреждениях — родительские комитеты. Например, родители детей больных онкологией будут напрямую участвовать в работе онкоцентров.

Также Антон Рыжий предложил контролировать возвращение на малую Родину врачей, которые учились по целевому набору:

— Все знают про целевой набор, но когда я приезжаю в село, спрашиваю, сколько сейчас работают по целевому набору, все молчат. Нужно создать областной регистр, завести туда всех целевиков за последние 10 лет. Главы выдавали целевые направления, где сейчас эти кадры?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: пресс-служба "Единой России".

В каждой школе будет свой тренер

Многие школы сегодня становятся образовательными центрами с дополнительными кружками и секциями. Больше занятий могли бы проводить и учителя физкультуры, приучая школьников к здоровому образу жизни. Программа «Земский тренер» уже поддержана партией и руководством региона. Первые дополнительные занятия физруки проведут в 2022 году.

— Я сам спортсмен, но никогда не пропускал уроки физкультуры в школе, — вспоминает директор дворца «Уральская молния» и координатор партийного проекта «Детский спорт» Денис Лапотышкин. — Инициатором программы «Земский тренер» был губернатор Алексей Текслер. У партии «Единая Россия» есть программа, по которой мы ремонтируем спортивные залы в школах. Там мы и создаем спортивные клубы. Из 400 тысяч детей только 18 тысяч привлечены в эти клубы. Основная проблема — нехватка педагогов. Земские тренеры будут дополнительно заниматься с детьми, для этого мы поднимем фонд заработной платы.

Фото: пресс-служба "Единой России".

Сельская культура

Вслед за земскими тренерами в Челябинской области появятся земские работники культуры. Проект «Культурные ценности» представил директор Камерного театра Илья Коломейский. Наш регион лидирует по количеству кинотеатров, театров и мобильных библиотек. Однако отдельного внимания требуют сельские кадры, их переобучение на новом оборудовании.

— Музыкальные инструменты мы купили, а учить некому, — обрисовал проблему губернатор, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер. — Такого не должно быть, надо поддержать инициативу.

Также в программу «74 задачи» вошли предложения по созданию в Челябинской области сети шахматных клубов при школах, регионального центра для реабилитации и занятий спортом инвалидов, информационного центра для пожилых людей, поддержке волонтеров.

Все инициативы станут частью Народной программы «Единой России», которая послужит основной работы депутатского корпуса Государственной Думы на следующие пять лет.

Фото: пресс-служба "Единой России".

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