Стилист просит не стесняться ярких цветов. Фото: shutterstock

Погода напоминает, что лето скоро закончится. В последние дни в Челябинске стало холодно, и многие достали из шкафов теплые вещи. Несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков о дневной температуре в +19-25 °C, стилист советует не убирать свитера и куртки. О том, что носить во второй половине августа, чтобы не мерзнуть и выглядеть круто, рассказала Ольга Теплякова.

Платье + казаки + косуха = идеальный образ. Фото: shutterstock

Курортные платья, короткие шорты с топами и мужскую пляжную одежду с гавайской тематикой лучше положить вглубь полки. До следующего лета они не понадобятся.

— Лучше отдать предпочтения более закрытым, но легким хлопковым платьям, костюмным группам и брюкам палаццо с рубашками. А мужчинам — обратить внимание на благородные оттенки и натуральные ткани, тем же брючным костюмам из льна или денима, рубашкам и футболкам поло, — объясняет Ольга.

Пиджаки и жакеты

Носите костюмы или хотя бы пиджаки. Фото: shutterstock

Во второй половине августа не забывайте о популярных костюмах. Даже если носить такие комплекты некомфортно, всегда можно использовать только один жакет, который сделает образ современным.

— Пока лето, носите жакеты от летних костюмов или твидовые ярких оттенков — с кроп-топами и рубашками.

Брюки и джинсы

Светлый низ выглядит свежо и по-летнему. Фото: shutterstock

Низ предлагают выбирать светлых цветов. Такие джинсы или брюки будут выглядеть свежее и по-летнему, а греть так же.

Обувь

Платье с кедами смотрятся расслабленно. Фото: shutterstock

Сланцы и шлепки девушка советует заменить на кеды и замшевые светлые туфли. Считает, что в августе самое время носить теплую для лета обувь: кроссовки, казаки и ботинки.

— Идеальный комплект для такой погоды: брюки или джинсы бежевых оттенков, кеды, водолазка или боди из лапши и твидовый жакет в мелкую клетку. Для мужчин этот комплект также идеально подходит. При желании твид можно заменить на темно-синий пиджак, — предложила стилист.

Верхняя одежда

В осеннем сезоне будут очень популярны кардиганы. Носите их прохладным летом тоже. Фото: shutterstock

По погоде август больше похож на осень, чем на лето. Поэтому пора доставать куртки из денима, жакеты, бомберы и тренчи.

— Еще для прохладных дней я бы советовала рассмотреть кардиган, который будет очень популярным этой осенью. В сентябре в одном кардигане холодно, а вот летом выгулять модную вещицу самое время, — отмечает Ольга Теплякова. — Дизайнеры предлагают самые разные смелые расцветки и узоры. Выбирайте с клеткой аргайл и геометрическими рисунками, обращайте внимание на смелые, чистые и яркие цвета.

В холодную погоду любительницам платьев и длины мини Ольга рекомендует надевать тренч, который стал базовой вещью в гардеробе модниц. Предлагает сочетать его с босоножками или туфлями, пока есть возможность позволить себе такой шик. А еще напоминает, что август — идеальное время, чтобы носить летящее платье с косухой и казаками.

— Какая бы ни была погода в августе, всегда можно найти то, в чем вы будете выглядеть потрясающе и по погоде, — подытожила стилист.

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