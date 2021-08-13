Стилист просит не стесняться ярких цветов. Фото: shutterstock
Погода напоминает, что лето скоро закончится. В последние дни в Челябинске стало холодно, и многие достали из шкафов теплые вещи. Несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков о дневной температуре в +19-25 °C, стилист советует не убирать свитера и куртки. О том, что носить во второй половине августа, чтобы не мерзнуть и выглядеть круто, рассказала Ольга Теплякова.
Платье + казаки + косуха = идеальный образ. Фото: shutterstock
Курортные платья, короткие шорты с топами и мужскую пляжную одежду с гавайской тематикой лучше положить вглубь полки. До следующего лета они не понадобятся.
— Лучше отдать предпочтения более закрытым, но легким хлопковым платьям, костюмным группам и брюкам палаццо с рубашками. А мужчинам — обратить внимание на благородные оттенки и натуральные ткани, тем же брючным костюмам из льна или денима, рубашкам и футболкам поло, — объясняет Ольга.
Носите костюмы или хотя бы пиджаки. Фото: shutterstock
Во второй половине августа не забывайте о популярных костюмах. Даже если носить такие комплекты некомфортно, всегда можно использовать только один жакет, который сделает образ современным.
— Пока лето, носите жакеты от летних костюмов или твидовые ярких оттенков — с кроп-топами и рубашками.
Светлый низ выглядит свежо и по-летнему. Фото: shutterstock
Низ предлагают выбирать светлых цветов. Такие джинсы или брюки будут выглядеть свежее и по-летнему, а греть так же.
Платье с кедами смотрятся расслабленно. Фото: shutterstock
Сланцы и шлепки девушка советует заменить на кеды и замшевые светлые туфли. Считает, что в августе самое время носить теплую для лета обувь: кроссовки, казаки и ботинки.
— Идеальный комплект для такой погоды: брюки или джинсы бежевых оттенков, кеды, водолазка или боди из лапши и твидовый жакет в мелкую клетку. Для мужчин этот комплект также идеально подходит. При желании твид можно заменить на темно-синий пиджак, — предложила стилист.
В осеннем сезоне будут очень популярны кардиганы. Носите их прохладным летом тоже. Фото: shutterstock
По погоде август больше похож на осень, чем на лето. Поэтому пора доставать куртки из денима, жакеты, бомберы и тренчи.
— Еще для прохладных дней я бы советовала рассмотреть кардиган, который будет очень популярным этой осенью. В сентябре в одном кардигане холодно, а вот летом выгулять модную вещицу самое время, — отмечает Ольга Теплякова. — Дизайнеры предлагают самые разные смелые расцветки и узоры. Выбирайте с клеткой аргайл и геометрическими рисунками, обращайте внимание на смелые, чистые и яркие цвета.
В холодную погоду любительницам платьев и длины мини Ольга рекомендует надевать тренч, который стал базовой вещью в гардеробе модниц. Предлагает сочетать его с босоножками или туфлями, пока есть возможность позволить себе такой шик. А еще напоминает, что август — идеальное время, чтобы носить летящее платье с косухой и казаками.
— Какая бы ни была погода в августе, всегда можно найти то, в чем вы будете выглядеть потрясающе и по погоде, — подытожила стилист.
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