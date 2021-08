Как выглядит герой мема «Школьник в болоте» спустя 5 лет и чем он занимается

Между этими снимками три года разницы. Фото из личного архива Игоря Назарова

Помните мем, где мальчик в костюме сидит в трясине с невозмутимым видом? Школьником в болоте был 10-классник Игорь Назаров, который уже вырос и работает в Челябинске. Мы уговорили парня рассказать, как сложилась его жизнь, на кого он выучился и как относится к мему спустя 5 лет.

С этого снимка у братьев Назаровых началась слава. Фото: Алексей Назаров

Справка: фотографию делали для конкурса в паблике во «ВКонтакте». Над ней работали два брата: младший позировал, старший фотографировал. За несколько дней снимок, высмеивающий офисную рутину, взорвал интернет, и в сети появились десятки мемов.

Из менеджера по туризму — в татуировщики

Игорю — 21, в этом году он окончил спортивный университет. В УралГУФКе выучился на менеджера по туризму, но на работу по профессии так и не устроился.

Игорь выучился на менеджера по туризму, но по профессии так и не работал. Фото: Алексей Назаров

— Учеба мне не нравилась, было скучно. Поступил туда, потому что не знал, куда идти, — объясняет парень. — Пробовал другие специальности: бармен, продавец, кальянщик, но нигде не получалось. На это лето устроился помогать родителям с их бизнесом: работаю продавцом в местном магазине в поселке.

Заработанные летом деньги он вложит в обучение. Хочет пройти базовые курсы, чтобы стать татуировщиком.

Школьник в болоте нашел призвание как мастер тату. Фото из личного архива Игоря Назарова

— Мне нравятся татуировки, у самого набито 5 штук. Год назад начал тренироваться, и почти каждый день рисую. А недавно купил машинку, чтобы бить на искусственной коже, — увлеченно рассказывает Игорь Назаров.

Получить новую профессию — лишь часть планов. Игорь планирует сдать на права и вместе с девушкой переехать из Челябинска.

— Но сначала нужно накопить капитал, опыта набраться. Да и девушке остался год обучения в университете.

Мальчик из мема любит хоррор и драму

Из-за работы у Игоря остается мало свободного времени. Поэтому фильмы, которые расслабляют и вдохновляют, смотрит по ночам.

— Люблю драмы: они цепляют, еще хорроры и экшн. А вот боевики не нравятся. Вообще хочу все наши артхаусные фильмы посмотреть: Балабанова, Сигарева. Попкорновые коммерческие фильмы не включаю.

Вот так Игорь выглядит сейчас. Фото: Алексей Назаров

В числе любимых у Игоря «Голова-ластик» Дэвида Линча, «Груз 200» и «Брат» Алексея Балабанова и трилогия Ричарда Ликлейтера — «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью».

— Что касается музыки, то люблю русский хип-хоп: «Макулатура», «Мутант Ъхвлам». Но из современных исполнителей никого не знаю. Еще нравится необычное, например, трэп-метал, когда смешивается рэп с агрессивным вокалом. Типа Ghostemane и Scarlxrd.

Алексей старше Игоря на 6 лет. Фото из личного архива

По выходным Игорь находит время на походы в горы и видеоигры. Летом с друзьями поднимались на Сугомак и Таганай.

— Из игр недавно прошел The Last of Us Part II и планирую купить Metro. С друзьями играем в Borderlands, Doom Eternal. Но самыми любимыми остаются Skyrim и Life Is Strange, — поясняет Игорь Назаров.

Ну и, конечно, Игорь залипает в мемах. Говорит, что самый любимый про Шлепу. Так в интернете называют степную одомашненную рысь. Пользователи млеют от большого кота, который любит пельмени и мятные пряники и двигает ушами.

Чем глупее мем, тем смешнее, считает Игорь. Фото: открытый источник

— Вообще люблю постироничные и абстрактные картинки. Самые непонятные и настолько глупые, что от этого и становится смешно, — делится герой мема.

«Не хочу цепляться за образ, который однажды выстрелил»

Обычно смешные картинки в интернете популярны несколько месяцев, но мем про школьника в болоте жив спустя 5 лет. Игоря до сих пор узнают на улицах и фотографируются с ним.

— Это удивительно, на самом деле. Радует, когда популярные блогеры типа Навального, Лебедева и Хованского используют мем. В это время в голове крутится только один вопрос: «Как, до сих пор?».

Тема с болотом явно зашла пользователям. Фото: открытый источник

В интернете составили сотни фотожаб. Фото: открытый источник

Шутки про болото и Питер всегда актуальны. Фото: открытый источник

Кстати, девушку Игоря его популярность в интернете не подкупила. Говорит, она не придала этому значения. И даже когда знакомые скидывают ей мем со словами «Смотри, это же твой», она спокойно на это реагирует.

Навальный сделал свой коллаж

KFC дополнил мем девятью баскетами. Фото: Instagram/russia

— Не то, чтобы я хочу забыть об этом меме: меня радует, когда он всплывает. Но не хочу цепляться за образ, который однажды получился и стрельнул. Надо что-то новое создавать. А вот хочу ли я — не знаю, пока не думаю об этом, — рассказывает Игорь.

Быть ли повторной фотосессии школьника в болоте?

По словам Алексея — старшего брата Игоря, в 2016 году они создавали небольшие проекты, но потом резко перестали.

После популярности школьника в болоте братья делали подобные проекта. Например, пародию на Джокера, если бы он был выпускников в российской школе. Фото: Алексей Назаров

И на сериал "Игра престолов", переиначив смысл на "игрища застольев и тайну похмельного короля". Фото: Алексей Назаров

— Тогда мы сделали что-то в своем роде уникальное: по крайней мере, ничего похожего на наш проект я не видел. На пятилетие фотосессии школьника в болоте мы собирались туда вернуться. Но нас остановило то, что это болото пересохло, и с точностью повторить фото уже не получится, — прокомментировал Алексей Назаров.

Сейчас это болото почти высохло. Фото: Алексей Назаров

Кстати, как только мем выстрелил, Алексея пригласили в брендинговое агентство вести группы в соцсетях. Но уже через несколько недель интерес к нему у работодателя затих, и парень ушел, так и не получив зарплату.

— Я связал свою жизнь с интернет-маркетингом: сначала занимался продвижением сайтов, затем перешел на настройку контекстной рекламы. В прошлом году переехал в Москву, пожил там до весны этого года и вернулся в Челябинск. Но сейчас отдохнул, и ближе к осени снова буду искать работу и, скорее всего, возвращаться в Москву.

Алексей Назаров продолжает фотографировать, но зарабатывает в диджитал-сфере. Фото из личного архива Алексея Назарова

При этом Алексей до сих пор фотографирует. Делает снимки в поездках, с крыш и в подземельях.

