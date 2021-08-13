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Общество13 августа 2021 0:00

Как выглядит герой мема «Школьник в болоте» спустя 5 лет и чем он занимается

Стал ли Игорь Назаров офисным планктоном, которого он высмеивал на картинке?
Галина ФЕДОРЧЕНКОГалина ФЕДОРЧЕНКО
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Между этими снимками три года разницы. Фото из личного архива Игоря Назарова

Между этими снимками три года разницы. Фото из личного архива Игоря Назарова

Помните мем, где мальчик в костюме сидит в трясине с невозмутимым видом? Школьником в болоте был 10-классник Игорь Назаров, который уже вырос и работает в Челябинске. Мы уговорили парня рассказать, как сложилась его жизнь, на кого он выучился и как относится к мему спустя 5 лет.

С этого снимка у братьев Назаровых началась слава. Фото: Алексей Назаров

С этого снимка у братьев Назаровых началась слава. Фото: Алексей Назаров

Справка: фотографию делали для конкурса в паблике во «ВКонтакте». Над ней работали два брата: младший позировал, старший фотографировал. За несколько дней снимок, высмеивающий офисную рутину, взорвал интернет, и в сети появились десятки мемов.

Из менеджера по туризму — в татуировщики

Игорю — 21, в этом году он окончил спортивный университет. В УралГУФКе выучился на менеджера по туризму, но на работу по профессии так и не устроился.

Игорь выучился на менеджера по туризму, но по профессии так и не работал. Фото: Алексей Назаров

Игорь выучился на менеджера по туризму, но по профессии так и не работал. Фото: Алексей Назаров

— Учеба мне не нравилась, было скучно. Поступил туда, потому что не знал, куда идти, — объясняет парень. — Пробовал другие специальности: бармен, продавец, кальянщик, но нигде не получалось. На это лето устроился помогать родителям с их бизнесом: работаю продавцом в местном магазине в поселке.

Заработанные летом деньги он вложит в обучение. Хочет пройти базовые курсы, чтобы стать татуировщиком.

Школьник в болоте нашел призвание как мастер тату. Фото из личного архива Игоря Назарова

Школьник в болоте нашел призвание как мастер тату. Фото из личного архива Игоря Назарова

— Мне нравятся татуировки, у самого набито 5 штук. Год назад начал тренироваться, и почти каждый день рисую. А недавно купил машинку, чтобы бить на искусственной коже, — увлеченно рассказывает Игорь Назаров.

Получить новую профессию — лишь часть планов. Игорь планирует сдать на права и вместе с девушкой переехать из Челябинска.

— Но сначала нужно накопить капитал, опыта набраться. Да и девушке остался год обучения в университете.

Мальчик из мема любит хоррор и драму

Из-за работы у Игоря остается мало свободного времени. Поэтому фильмы, которые расслабляют и вдохновляют, смотрит по ночам.

— Люблю драмы: они цепляют, еще хорроры и экшн. А вот боевики не нравятся. Вообще хочу все наши артхаусные фильмы посмотреть: Балабанова, Сигарева. Попкорновые коммерческие фильмы не включаю.

Вот так Игорь выглядит сейчас. Фото: Алексей Назаров

Вот так Игорь выглядит сейчас. Фото: Алексей Назаров

В числе любимых у Игоря «Голова-ластик» Дэвида Линча, «Груз 200» и «Брат» Алексея Балабанова и трилогия Ричарда Ликлейтера — «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью».

— Что касается музыки, то люблю русский хип-хоп: «Макулатура», «Мутант Ъхвлам». Но из современных исполнителей никого не знаю. Еще нравится необычное, например, трэп-метал, когда смешивается рэп с агрессивным вокалом. Типа Ghostemane и Scarlxrd.

Алексей старше Игоря на 6 лет. Фото из личного архива

Алексей старше Игоря на 6 лет. Фото из личного архива

По выходным Игорь находит время на походы в горы и видеоигры. Летом с друзьями поднимались на Сугомак и Таганай.

— Из игр недавно прошел The Last of Us Part II и планирую купить Metro. С друзьями играем в Borderlands, Doom Eternal. Но самыми любимыми остаются Skyrim и Life Is Strange, — поясняет Игорь Назаров.

Ну и, конечно, Игорь залипает в мемах. Говорит, что самый любимый про Шлепу. Так в интернете называют степную одомашненную рысь. Пользователи млеют от большого кота, который любит пельмени и мятные пряники и двигает ушами.

Чем глупее мем, тем смешнее, считает Игорь. Фото: открытый источник

Чем глупее мем, тем смешнее, считает Игорь. Фото: открытый источник

— Вообще люблю постироничные и абстрактные картинки. Самые непонятные и настолько глупые, что от этого и становится смешно, — делится герой мема.

«Не хочу цепляться за образ, который однажды выстрелил»

Обычно смешные картинки в интернете популярны несколько месяцев, но мем про школьника в болоте жив спустя 5 лет. Игоря до сих пор узнают на улицах и фотографируются с ним.

— Это удивительно, на самом деле. Радует, когда популярные блогеры типа Навального, Лебедева и Хованского используют мем. В это время в голове крутится только один вопрос: «Как, до сих пор?».

Тема с болотом явно зашла пользователям. Фото: открытый источник

Тема с болотом явно зашла пользователям. Фото: открытый источник

В интернете составили сотни фотожаб. Фото: открытый источник

В интернете составили сотни фотожаб. Фото: открытый источник

Шутки про болото и Питер всегда актуальны. Фото: открытый источник

Шутки про болото и Питер всегда актуальны. Фото: открытый источник

Кстати, девушку Игоря его популярность в интернете не подкупила. Говорит, она не придала этому значения. И даже когда знакомые скидывают ей мем со словами «Смотри, это же твой», она спокойно на это реагирует.

Навальный сделал свой коллаж

Навальный сделал свой коллаж

KFC дополнил мем девятью баскетами. Фото: Instagram/russia

KFC дополнил мем девятью баскетами. Фото: Instagram/russia

— Не то, чтобы я хочу забыть об этом меме: меня радует, когда он всплывает. Но не хочу цепляться за образ, который однажды получился и стрельнул. Надо что-то новое создавать. А вот хочу ли я — не знаю, пока не думаю об этом, — рассказывает Игорь.

Быть ли повторной фотосессии школьника в болоте?

По словам Алексея — старшего брата Игоря, в 2016 году они создавали небольшие проекты, но потом резко перестали.

После популярности школьника в болоте братья делали подобные проекта. Например, пародию на Джокера, если бы он был выпускников в российской школе. Фото: Алексей Назаров

После популярности школьника в болоте братья делали подобные проекта. Например, пародию на Джокера, если бы он был выпускников в российской школе. Фото: Алексей Назаров

И на сериал "Игра престолов", переиначив смысл на "игрища застольев и тайну похмельного короля". Фото: Алексей Назаров

И на сериал "Игра престолов", переиначив смысл на "игрища застольев и тайну похмельного короля". Фото: Алексей Назаров

— Тогда мы сделали что-то в своем роде уникальное: по крайней мере, ничего похожего на наш проект я не видел. На пятилетие фотосессии школьника в болоте мы собирались туда вернуться. Но нас остановило то, что это болото пересохло, и с точностью повторить фото уже не получится, — прокомментировал Алексей Назаров.

Сейчас это болото почти высохло. Фото: Алексей Назаров

Сейчас это болото почти высохло. Фото: Алексей Назаров

Кстати, как только мем выстрелил, Алексея пригласили в брендинговое агентство вести группы в соцсетях. Но уже через несколько недель интерес к нему у работодателя затих, и парень ушел, так и не получив зарплату.

— Я связал свою жизнь с интернет-маркетингом: сначала занимался продвижением сайтов, затем перешел на настройку контекстной рекламы. В прошлом году переехал в Москву, пожил там до весны этого года и вернулся в Челябинск. Но сейчас отдохнул, и ближе к осени снова буду искать работу и, скорее всего, возвращаться в Москву.

Алексей Назаров продолжает фотографировать, но зарабатывает в диджитал-сфере. Фото из личного архива Алексея Назарова

Алексей Назаров продолжает фотографировать, но зарабатывает в диджитал-сфере. Фото из личного архива Алексея Назарова

При этом Алексей до сих пор фотографирует. Делает снимки в поездках, с крыш и в подземельях.

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