По-свински как-то: сотрудницу свинокомплекса в Челябинской области окатили кипятком перед работой

Для всех сотрудников свинокомплекса вход в чистую зону только через санитарный душ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 16 августа, на свинокомплексе «Родниковский» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») в селе Миасское Челябинской области произошел досадный инцидент. Местная жительница, которая первый день вышла на работу, пришла в зону помывки, двери заблокировались и полился кипяток. По ее словам, она кричала и просила выключить воду, но этого не произошло. Видеозапись эмоционального диалога в отделе кадров появилась в Сети.

Смотреть видеосюжет Женщину окатили кипятком при приеме на работу в свинокомплекс в Челябинской области

— Я кричала, орала, но никто ко мне не подошел, не остановил подачу воды. А когда я вышла, мужчина, который меня туда запустил, сказал, что вода была холодная. И сказал: «Значит, вам эта работа не подходит», — со слезами на глазах рассказывает женщина.

От работников свинокомплекса «Родниковский» нам удалось узнать, что произошло.

— У нас моются все, кто проходит в чистую зону. Для того чтобы помыться, нужно пройти санитарный шлюз. Там человек обрабатывается мыльным раствором, потом проходит в душевую и смывают раствор. Перед тем, как человек заходит в душ, идет промывка — чтобы вода была теплая, а не холодная. Кнопочка нажимается, — рассказал сотрудник свинокомплекса. — По словам женщины, она зашла в душевую, и ее обдало горячей водой. Хотя у нас через этот шлюз проходят все, и женщины в том числе. Раньше все было нормально.

В «Родниковском» нам пояснили, что женщина должна была выйти в свой первый рабочий день, но после ситуации ушла из цеха, забрала документы, попросив разобраться в ситуации.

— Проверку провели, чтобы посмотреть, так или нет. Да, вода была немного отрегулирована таким образом, что была чуть горячее, чем необходимо. Сейчас уже все настроили, — рассказали в «Родниковском». — Женщине предложили все-таки выйти на работу, но она сказала, что у нее психологическая травма — через шлюз она пройти больше не сможет.

Мы сделали официальный запрос в компанию холдинга «Здоровая ферма». Как только поступит ответ, обязательно его опубликуем.

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