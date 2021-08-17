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Общество17 августа 2021 15:57

Топ 10 самых ярких идей для новой набережной Челябинска

Какие традиции предложили губернатору
Ольга ЩАПИНА
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Еще до официального открытия набережная заполнена людьми

Еще до официального открытия набережная заполнена людьми

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил посоветоваться в Instagram с челябинцами, какую традицию или мероприятие они бы хотели провести на новой набережной, официальное открытие которой состоится на днях. Мы собрали самые яркие и интересные идеи.

1. Фестиваль сапбордов

Использовать Миасс для развлечений — самая заветная мечта горожан. Предложение проводить фестиваль сапбордов получило наибольшую поддержку, лайки и комментарии. Горожане даже предложили губернатору возглавить движение.

— Какой-нибудь флэшмоб на воде или массовая прогулка на сапбордах с Вами во главе колонны, — предлагает подписчица. — Только Миасс вначале почистить надо, а то у участников могут высыпания на коже после фестиваля появиться.

Фестиваль «Фонтанка-SUP» в Санкт-Петербурге проходит в центре города

Фестиваль «Фонтанка-SUP» в Санкт-Петербурге проходит в центре города

Фото: Артем КИЛЬКИН

Грязная река и нелицеприятный вид на стройку «Конгресс-холла» больше всего огорчают челябинцев. В комментариях к посту губернатора даже засветилось региональное министерство экологии, правда, почистят ли реку в районе новой набережной, так и осталось загадкой:

— В 2019 году работы выполнены на участке от элеватора «Союзпищепром» до моста ул. Р. Кашириных, в 2020 году на участке от плотины пруда Коммунар до моста ул. Бр. Кашириных. В 2021 году работы продолжены, — сообщает ведомство.

Жителей смущает такой вид на реку

Жителей смущает такой вид на реку

Фото: Ольга ЩАПИНА

2. Музыка и танцы

Пожалуй, самое распространенное предложение — организовать вечером танцы и музыку: джаз, поп, классика. Директор Камерного театра Илья Коломейский вызвался провести на новом месте музыкальный фестиваль «Камерный бит» — концерт театрализованной музыки и «пластики».

— По всей набережной можно сделать несколько мини сцен для талантов города. Чтобы доступ был к электричеству там, и пусть ребята разных групп поют там песни, рассказывают стихи и танцы. Днем можно развлечения для пенсионеров — танцы кому за 50, например, было бы круто, — пишет @antipova.12.04

3. Фестиваль искусств MUCH fest

Поддержку получило предложение перенести еще один уже существующий молодежный проект — фестиваль искусств MUCH fest, который должен пройти 23-26 сентября на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Анонсируются выступления музыкантов, танцевальные и театральные постановки, выставки художников живописи и стрит-арта.

— Вообще sup и музыка друг другу не мешают, их можно чередовать. Только не превращайте, пожалуйста, фестивали в спорт-соревнования), — пишет известный ведущий Алексей Владимиров. — Есть в городе несколько хороших идей фестивалей, здесь уже упоминали джазовый и MUCH fest. Первый уже громко зарекомендовал себя, а Much fest — про новые направления в искусствах, он имеет много сторонников. И с сапов на него смотреть будет приятно)) В целом, обе идеи — отличные!

4. Алые паруса по-челябински

Вдохновленные яркими питерскими выпускными челябинцы захотели такие же:

— Можно по аналогии с Питером на выпускной устраивать водное или салютное шоу, — пишет @lana_750605 — Набережная позволяет...обзор большой..будет здорово..

Фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5. Скейт-парк

Тема в Челябинске неоднократно реализована в районе памятника Курчатову и на Площади Революции. Но, видимо, горожанам мало, поэтому просят дорожки для катания на велосипедах и скейтах.

— Думаю на набережной можно сделать разные площадки, каждый найдет свое развлечение, к примеру, можно сделать памп-трек трассу с качественным покрытием, чтобы подходила для всех дисциплин велоспорта, для катания на скейтбордах, роликах и самокатах, — предлагает @elenagalchanskaya. — На новой набережной должно быть интересно всем возрастным группам что бы каждый нашел развлечение по душе! А фестивали уличного спорта ежегодно можно проводить.

6. Показательная рыбалка

Предложение из области фантастики, но властям будет к чему стремиться.

— Почистить реку, запустить рыбу и устроить День рыбака, — призывает вернуться в советское прошлое @shirokoff_stroy. — Как это было на многих Базах отдыха при коммунизме. С набережной прекрасно швыряются спининги. А общая уха, была бы прекрасной проверкой доверия к экологии реки и города в целом.

7. Речной трамвайчик

Добраться по реке с одного берега до другого — давняя мечта челябинцев, которые часто выезжают в Питер.

— Маршрут можно сделать от острова Заячий до Мегаполиса.. .как вариант... — мечтает @egregori75

Менее смела идея — хотя бы пустить по Миассу прогулочные лодочки.

8. Игра в петанк

Если вы еще не слышали, то самое время узнать: в Челябинске есть Федерация боулспорта, которая намерена научить всех жителей играть в петанк.

— Нам бы площадочку в этом замечательном месте, — пишет представитель федерации.

Для тех, кто не в курсе, петанк — один из видов боулспорта. Игроки двух команд не небольшой площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом.

Фото: Всероссийская федерация боулспорта

Фото: Всероссийская федерация боулспорта

9. Кинопоказы и хэнд-мэйд ярмарки

Идеи не новые, но, судя по комментариям, востребованные. Днем можно позвать мастеров ручной работы на ярмарку, а вечером устраивать тусовки под открытым небом с диджеями или просто смотреть кино.

10. Фестиваль культур

Фестиваль — наиболее часто встречающееся слово в предложениях к Алексею Текслеру. Очередной предлагают проводить в День народного единства. Раз в году каждая община представит свои традиции и обычаи: песни танцы, блюда, костюмы и обряды. Правда, сложно представить, как это сделать на улице 4 ноября.

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