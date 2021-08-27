Секретные чертежи танков, консервированная халва, куклы-немочки: какие тайны хранит здание «Детского мира»

В первые месяцы, как открылся универмаг, сюда заходило по тысяче человек в час. Фото: архив универмага "Детский мир"

Это сейчас «Детский мир» ассоциируется с игрушками, школьной формой и колясками. А 80 лет назад в здании чертили танки и учили студентов нынешнего ЮУрГУ. Известный нам универмаг въехал туда только 55 лет назад. Почему «Детский мир» был таким популярным в Советское время, какие товары в дефицитное время продавали и почему там стало так дорого?

Чертили танки и учили инженеров

В 36-м году, когда начали строить дом на проспекте Ленина, ни о каком «Детском мире» и не было речи. В здании хотели открыть челябинский областной универмаг. Внутри уже заканчивали с отделкой, но наступила война, и планы по открытию магазина пришлось отодвинуть. Как позже выяснится — на 8 лет.

Так здание универмага выглядело в 40-е годы. Фото: архив ЧТЗ-Уралтрак

Здесь размещается народный комиссариат танковой промышленности. В помещениях, где сейчас продают школьные тетради и одежду для новорожденных, обсуждали выпуск танков и хранили секретные чертежи. Народный комиссариат танковой промышленности работал там всю Великую Отечественную, но фотодоказательств нет: снимать внутри было запрещено.

— Все, что связано с планами Т-34, КВ, ИС-1 и других танков, их чертежами и данными по обеспечению предприятий нужными комплектующими, представляло большую ценность для противника. И нельзя было допустить утечек. Поэтому в здание не могли зайти случайные люди, — объяснила пресс-секретарь «ЧТЗ-Уралтрак» Анастасия Магнитова.

Это лаборатория физики, где студенты механико-технологического института получали высшее образование. Фото: ЮУрГУ

В середине войны наркомату не хватало инженеров, и этажом выше открыли институт с двумя факультетами: механико-технологическим и танковым. Два года студенты нынешнего ЮУрГУ учились в здании «Детского мира», а потом переехали в 11 лицей.

Игрушек не было нигде, кроме «Детского мира»

После 45-го в здании четыре года делали ремонт, чтобы туда, наконец, заехал областной универмаг. Там продавали:

— ткани, платья и трикотажные изделия;

— обувь и головные уборы;

— сумки, перчатки и духи;

— посуду;

— детскую одежду;

— продукты.

Все эти продукты продавали в челябинском областном универмаге Фото: Кирилл САДЫКОВ

С тех времен остались упаковка от молока, чай и даже тяжеленная банка с халвой. Открывать которую уже не стоит Фото: Кирилл САДЫКОВ

Огромный магазин работал 17 лет, пока в мае 1966-го сотрудникам не объявили: «Будет перепрофилирование». Глава экономики города решил поднять легкую промышленность, чтобы детская сфера перестала быть дефицитной.

По воспоминаниям ветеранов магазина, переоборудование далось им непросто. Мало того, что пришлось вывезти весь имеющийся товар, нужно было найти детские вещи, которых тогда нигде было не достать. Начали сотрудничать с местными фабриками.

— «Детский мир» открылся 1 июля, как и задумывали. В первые месяцы туда заходили по тысяче человек в час! Цены были доступными, был ассортимент. Из 16 секций самыми востребованными стали игрушки и одежда для новорожденных, — поясняет Алена Загребина, старший научный сотрудник Центра историко-культурного наследия.

Это был единственный магазин в регионе, где можно было найти детские игрушки. Фото: архив универмага "Детский мир"

Таких крупных магазинов с детскими товарами в СССР было всего два — в Москве и Ленинграде. О «Детском мире» быстро узнали в соседних регионах, и в Челябинск за покупками приезжали даже из Казахстана.

Вскоре «Детский мир» стал не единственным магазином для малышей, школьников и подростков. В его состав входили девять филиалов:

• «Чиполлино»,

• «Юный техник»,

• «Детская одежда»,

• «Солнышко»,

• «Юность»,

• «Антошка»,

• «Школьник»,

• «Семья»,

• «Самоделкин».

Но в 90-е они отсоединились — и либо закрылись, либо перепрофилировались.

Чем играли советские дети?

Над разработкой советских игрушек трудились целые научно-исследовательские институты. Они создавали добрых персонажей из безопасных и прочных материалов. Например, капроновые волосы у кукол подвергались детским испытаниям слюнями, стрижками и вырываниями, но всегда оставались на месте.

Кухня с посудкой, весы, металлические пасочки, солдатики и аптечка — такие игрушки были у каждого Фото: Кирилл САДЫКОВ

Если бы не детские игрушки на фоне, эту швейную машинку можно было бы принять за настоящую. Вы не поверите, но она шьет! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мини-пианино, в котором всего два десятка клавишей, тоже издает звуки. Как и детская гармонь Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эти гоночные машинки и управляемый катер двигаются сами. Так что не думайте, что радиоуправляемые игрушки появились только недавно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коллекция игрушечной мебели доказывает, что куклы с домиками продавались еще до Барби Фото: Кирилл САДЫКОВ

Каждая девочка хотела играть с немочкой — дорогой куклой, привезенной из ГДР. Хотя взрослые вспоминают, что у советских Тань, Нин, Тамарочек и Анют качество было лучше Фото: Кирилл САДЫКОВ

А это — конь педальный. Да, он существует! Чтобы он поехал, нужно было давить педали почти как на велосипеде Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой москвич стоил 25-30 рублей — при зарплатах около 100. При этом их всегда раскупали. Кстати, в Челябинске на ЧКПЗ производили аналогичные машины — «Малышей» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Недетские цены

Период, когда вещи в универмаге были по карману каждому, закончился в 90-е. Когда развалился Советский Союз, закупочная стоимость материалов и наценки стали выше. При этом «Детский мир» — один из немногих, кто до сих пор может похвастаться сертификатом качества на каждый товар.

Это панно из мозаики здесь долгие годы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас здесь заняты все этажи, включая цокольный:

0 этаж — игрушки,

1 этаж — товары к школе и развивайки,

2 этаж — вещи для новорожденных,

3 этаж — одежда и обувь.

А еще тут живет пятилетняя белочка. Прямо на первом этаже Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кроме этого, на последних этажах универмага работают детская комната, кафетерий в морском стиле и музей. Так что если вы ни разу там не были, в следующий раз обязательно загляните.

Благодарим за помощь в создании статьи Центр историко-культурного наследия и «Детский мир». До 15 сентября в Центре работает бесплатная выставка, посвященная юбилею универмага.