«Комсомолка» запускает конкурс детских рисунков «Раскрась Челябинск»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году Челябинску исполняется 285 лет. Мы любим покритиковать наш город, но искренне хотим, чтобы он стал красивым и ярким. Давайте взглянем на город глазами детей!

Ко Дню города «Комсомольская правда» объявляет конкурс детских рисунков «Мой любимый Челябинск», организованный совместно с нашими партнерами.

Как принять участие?

1) Отсканировать или сфотографировать рисунок вашего ребенка.

2) Загрузите его на наш сайт по ссылке до 19 сентября. Не забудьте указать возраст!

3) Голосуйте всей семьей с 20 по 27 сентября 2021;

По итогам конкурса выявляется победитель в каждой возрастной категории:

— от 4 до 7 лет

— от 7 до 10 лет

— от 10 до 12 лет

Какие будут призы?

Победитель в каждой категории получит: сертификат на 1 посещение батутного центра без ограничения по времени, 3 пригласительных в «Мегаполис» и 3 пригласительных на колесо обозрения 360.

Партнер конкурса — сеть салонов «Самоцветы» выберет победителей в спецноминации и подарит ювелирные украшения.

Кроме того, каждый участник получит памятные призы — детские журналы от ИД «Комсомольская правда».

Ждем ваших рисунков!

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Сеть салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ» занимает лидирующие позиции на рынке и вот уже 17 лет дарит людям положительные эмоции! Это более 40 магазинов в Челябинской и Курганской областях. Здесь вы найдете изысканные подарки для своих любимых, в том числе для юных принцесс и маленьких модниц! САМОЦВЕТЫ — всегда больше, чем вы ожидаете: приобретая украшения до 15 декабря, вы можете стать участником розыгрыша 3 миллионов!

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