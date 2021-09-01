Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер: «Хожу по новой набережной и думаю, неужели это раньше никому не нужно было»

Ирина Текслер ответила на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября в студии радио «Комсомольская правда» побывала супруга губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Вопросы задавали главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» в Челябинске Юлия Реутова и заместитель директора по JR Евгений Маклаков.

— Ирина, а вы помните свое 1 сентября, учителей?

— Это было в Норильске. Было холодно, все проходило в здании. Вряд ли я была с цветами, потому что в том году, в котором я пошла в школу, было в принципе сложно купить цветы. Помню, что брала с собой «сменку» — новые белые босоножки. 1 сентября были уже первые уроки. И мне поставили пятерку. Я так обрадовалась, что помчалась домой прямо во второй обуви. А в Норильске в это время уже и снег выпадает. Я бежала и даже не обращала внимание на него, так хотелось быстрее рассказать маме, что несу первую пятерку в портфеле в День знаний.

— Ваш сын идет уже в третий класс в Челябинске. Сомнения, что в московских школах была бы более сильная подготовка и больше возможностей рассеялись?

— У меня таких сомнений вообще не было. Как вы знаете, Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области — примеч. Редакции) учился в челябинской школе 9 классов и на отлично. Сомнений у меня не было. Я приехала заранее, выбрала школу, познакомилась с педагогами, поняла к какому педагогу пойдет ребенок. И я, и мой сын считаем, что у нас самый лучший педагог (улыбается). И мы с удовольствием идем в третий класс. Конечно ребенок хочет, чтобы каникулы были подольше.

Ирина Текслер рассказала о своем первом сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Учатся не только дети, но и взрослые. Вы чему научились в последнее время?

— Я учусь всю жизнь. Каждая деятельность открывает новое информационное поле, которое нужно перейти самому. Сейчас все быстро меняется, и мы должны успевать за этими переменами. К нам в Фонд приходит много молодых людей с креативными идеями и чтобы их оценить, важно быть с молодежью на одной волне, понимать их, чувствовать.

В частности, вместе с детским омбудсменом Челябинской области Евгенией Майоровой, директором Фонда Вероникой Ливончик проходили большое обучение, связанное с нашим проектом «Наставничество». Оно проводилось в подмосковном Солнцево. Мы получали знания о том, как грамотно реализовывать проекты. Сейчас мы привозим этих людей — экспертов — к нам, чтобы тиражировать эти знания. Они необходимо тем, кто уже создал общественные организации и тем, у кого все только на уровне идеи.

Я считаю, что за любое дело браться нужно только тогда, когда досконально разобрался. И учиться надо у лучших, использовать практики, которые уже зарекомендовали себя. Конечно, иногда приходится изобретать колесо. Кстати, в нашем случае, это звучит в буквальном смысле. Вместе с нашими друзьями из археологического бюро «Археос» восстанавливаем Синташтинскую колесницу, связанную с Аркаимом. Такого проекта не делал еще никто. Но есть проекты, которые уже готовы, и практику по их подготовке и реализации нужно обязательно изучать и использовать как опыт.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— 1 сентября традиционно проводятся различные благотворительные акции — «Дети вместо цветов», «Начинаем год с добра».

— Это проекты тоже друзей нашего фонда — «Искорки» — это фонд, который помогает онкологическим больным и людям с гематологическими заболеваниями. Руководителем была как раз Евгения Майорова. Так мы и познакомились.

А проект «Дети вместо цветов» зародился не так давно, но теперь в нем участвуют разные фонды. Акция подразумевает, чтобы деньги, которые тратятся на цветы ко Дню знаний, переводились в фонды и шли на благотворительность. Если в классе собрать по 500 рублей, которые планировались на букеты, то получится около 30 тысяч, а это уже весомая помощь сиротам или больным людям. При этом и цветы можно купить, это добровольная история. И важно не просто родителям вложить деньги вместо цветов, но еще и показать детям своим примером, что можно протянуть руку помощи тому, кому она в данный момент нужнее. У нас как раз учитель на классном часе будет рассказывать о важности благотворительности, почему нужна такая поддержка.

В прошлом году наш класс принимал участие в акции «Снеговики-добряки». Больные детки писали желания и можно было их исполнить. От класса девочке с онкологическим заболеванием был подарен велосипед, шлем, амуниция. Девочка тогда только вышла из больницы, а это бывает не так часто, и получила подарок. Это было большое счастье и для девочки, и для наших детей, потому что они сделали доброе дело.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Кстати, посмотреть подробную информацию об акции «Начинаем год с добра» можно на сайте самолетик74.рф. Скажите, вы говорили, что активно следите за всем, что происходит в социальных сетях. С какими просьбами обращаются жители, на что жалуются. Собственные аккаунты не хотите завести?

— У фонда есть аккаунты ВКонтакте, Инстаграме, есть телеграмм-канал. Этого вполне достаточно. Личные? Нет, на это нужно очень много времени, хватает соцсетей фонда.

К нам обращаются с разными вопросами. Мы стараемся идти навстречу, иногда помогает точечно. Не все афишируем, потому что есть риск нарваться на осуждение — почему этому помогли, а этому нет, этот проект поддержали, а похожий нет. Есть и забавные случаи. Наш офис находится в Челябинск-Сити и иногда люди приходят лично. И это хорошо. Знаете, как говорится, чтобы что-то получить, нужно попросить, а не просто сидеть и сетовать. Пришла однажды женщина с внучкой. Говорит — вы тут сидите, а ребенок устроиться на работу не может. Начинаем разговаривать. Девочке 22 года и куда бы бабушка ее не устраивала, она через две недели увольнялась, просто потому что в принципе не хотела работать. Между «не хочет» и «не может» огромная разница.

К нам также обращаются представители отдельных видов спорта, которые не являются массовыми, нет федерации, но тоже нуждаются в поддержке, талантливым детям нужно помочь с организацией поездки и так далее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Созданный вами фонд позиционируется как платформа для взаимодействия между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Что скрывается за этой формулировкой? То есть любой человек может прийти со своим проектом, и если идея вам понравится, найти поддержку?

— Мы организуем поездки, обучения, коллаборации. Челябинская область — лидирующая по количеству НКО, фондов, активных людей и нужно организационно помочь. Есть некоммерческие организации, которые занимаются одной профильной тематикой и можно их усилия объединить для достижения общего результата, например, провести совместное обучение, организовать для них встречу с представителями министерств. Синергия — это главное, что мы можем сделать.

Мы являемся платформой, объединяющий людей и поддерживающей проекты, которые могут дать точки роста. Недавно открылась выставка «Бумажная архитектура». К нам обратилась креативная команда Дома архитектора и управления архитектуры и мы поддержали из инициативу по созданию такой выставки. На ней показаны проекты, которые остались на бумаге и не были реализованы. А ведь сейчас много говорится об урбанистике, создании удобной среды, воспитания активности в людях. Глядя на эти проекты, мы можем подчерпнуть идеи для вдохновения, проанализировать, взять лучшее.

— Какой проект из нереализованных вас больше всего поразил?

— Много документов связано с аквапарком. Я знаю, насколько давно жителям хочется иметь аквапарк. Сейчас разработан новый красивый проект, который все-таки должен быть воплощен, а не положен в стол.

Новая набережная открылась, посмотрите сколько людей там гуляет — от «Мегаполиса» уже можно дойти до филармонии по красивой, подсвеченной набережной. Это такая точка притяжения. Я хожу там и думаю, неужели это раньше никому не нужно было? Как здорово, что все-таки сделали и поставлена не просто точка, а восклицательный знак. Зачем останавливаться? Еще много пространств для облагораживания, город протяженный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Миссия у фонда серьезная, драйверить проекты не просто и в Челябинской области не хватало такой, цементирующей, организации.

— Еще один проект, который мы запустили. Я о нем впервые скажу. Мы открываем большое количество физиокабинетов при больницах или ФАПах. Эта идея пришла к нам весной, чтобы поддержать тех, кто переболел коронавирусом. Мы открываем не два, не три пункта, а 23 пункта, и по все области.

Сделали больший сводные опросы, что нужно. То есть не по принципу — а давайте мы вам что-то привезем и поставим. В советское время практически при каждой больнице функционировали физиокабинеты. Сейчас более современная аппаратура. Возникали вопросы, кто будет работать с ним, нужно ли проводить обучение, чтобы процесс не простаивал. Ведь это проект, который останется и после пандемии коронавируса. Туда будут приходить не только бабушки, дедушки, но и дети, все жители, чтобы получать помощь в продолжение лечения. Главное здесь регулярность процедур.

Думаю, за полтора-два месяца мы запустим все пункты. Физиокабинеты появятся в Увельском, Агаповском, Уйском, Еткульском, Кизильском, Аргаяшском, Кунашакском, Октябрьском, Брединском районах, Карабаше, Верхнем Уфалее, Каслях, Коркино, Пласте, Нязепетровске, Миассе, Кусе, Долгодеревенском, Фершампенуазе, Катав-Ивановске, Чесме и два пункта в Копейске.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Текслер продолжила традицию и оставила пожелание на стене. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смотреть видеосюжет Ирина Текслер в эфире радио «Комсомольская правда»

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