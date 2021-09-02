Сергей Жигунов: «Культура определяет поведение человека и нации»

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Он хорошо известен по фильмам «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Шакал», «Моя прекрасная няня» и многим другим.

На творческих встречах с челябинцами «главный гардемарин России» сообщил, что такие поездки помогают узнать о жизни в регионах «из первых рук»:

- Езжу по стране, чтобы лично познакомиться с проблемами в сфере культуры. Мне нужна не только общая картина, но и детали. Поэтому встречаюсь с людьми. Местные жители, представители локального культурного сообщества знают о реальных проблемах и потребностях лучше любого чиновника.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Жигунов считает, что положение в культуре напрямую зависит от политической ситуации:

- Политики влияют на законодателя, на бюджетное распределение, от которого зависит культура. Мы очень связаны с политикой, мой род занятий напрямую связан с экономическим благосостоянием страны. Хочется верить, что к руководству страной придут новые люди, и что-то изменится. Сейчас собранные налоги уходят в федеральный центр, а города потом выпрашивают деньги на то, чтобы реализовывать хоть какие-то проекты. Вот и получается, что культура получает средства по остаточному принципу, если вообще получает.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Выход, по мнению Сергея Жигунова, – в предложении Новых людей оставлять больше налогов в регионах и муниципалитетах. Тогда можно будет планировать развитие искусства. Культура – не младшая сестра в системе ценностей. Именно она определяет поведение человека и поведение нации. Поэтому ее поддержание - не роскошь, а обеспечение качественного образа жизни.

По мнению гостя, с сохранением исторического наследия на Урале есть трудности. В городе прекрасные старинные здания. Но вместо того, чтобы реконструировать, например, передавая под современные галереи или молодежные центры, их сносят. Причем, толком не обсудив это с людьми. Много офисных зданий и торговых центров, которые никак не вписаны в облик города. Нельзя терять архитектурные жемчужины просто по нерадивости. Их надо возрождать и наполнять новым смыслом. Но, только в том случае, если горожане поддержат такую инициативу. Поэтому главное - диалог властей с людьми. Именно за это выступают Новые люди.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Сейчас Жигунов готовит культурную программу партии, для этого и понадобились поездки по стране.

- Политическая партия - это большая сила и возможность что-то изменить, я в это очень верю, - считает он. – Новые люди обязательно пройдут в Государственную Думу и у партии появятся административные ресурсы, которые можно будет использовать для хороших дел. Я - человек творческий, но как продюсер крепко стою ногами на земле. Давно занимаюсь общественной деятельностью, от политики это ничем не отличается.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Другие партии, по мнению актера, дискредитировали себя и не вызывают доверия Он верит, что партия «Новые люди» - это действительно новая страница в жизни России.