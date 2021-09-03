Погода в Челябинске на 3 дня: вернется ли жара хотя бы 3-5 сентября 2021

Последняя возможность урвать лето - в эти выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые выходные сентября пройдут под эгидой празднования Дня города. Некоторые мероприятия в честь 285-летия пройдут на улице, поэтому важно, чтобы в субботу и воскресенье было тепло. Какая будет погода в Челябинске на 3 дня? Приводим данные трех метеорологических сервисов.

Жара и сильный ветер

По прогнозам «Гисметео», в пятницу будет самая жаркая погода в Челябинске за эти 3 дня. Утром город прогреется до +22, а днем на четыре градуса сильнее. Но в то же время будет сильный ветер: до 15 метров в секунду. Дождя 3 сентября не планируется.

В субботу сильный ветер сохранится, как и тепло. Утро у челябинцев будет по-настоящему летнее: +24 градуса. Но уже днем температура понизится до +22 и начнется дождь. К вечеру в городе станет +16.

Что касается воскресенья, то 5 сентября ожидается прохлада. Утром температура останется на +16, а днем поднимется только до +20. Ветер будет дуть слабее, но все равно ощутимо — со скоростью 11 метров в секунду.

Небо прояснится, но ненадолго

Синоптики Яндекс.Погоды тоже считают, что 3-го сентября нужно ждать жару. Утром обещают 18-24 градуса выше нуля, а днем и вечером до +27. Всю пятницу будет пасмурно, но ветер фиксируют более слабый — 5-6 метров в секунду.

4 сентября погода в Челябинске будет стабильной. Всю субботу метеорологи обещают +20-24 градуса и умеренный ветер. Но после обеда и до ночи начнет лить дождь.

В воскресенье утром, по мнению сервиса, столбики термометров опустятся до +11 градусов, а днем максимальная температура будет +14. Похоже, в этот день наступит календарная осень. Зато небо прояснится, и будет малооблачно.

Холодные ночи

Прогноз на pogoda.mail.ru отличается от вышеперечисленных. 3 сентября ночью будет +15, утром +21, днем +28, а вечером +24. В городе будет облачно и без осадков.

В субботу, 4 сентября, ночью потеплеет на один градус, а днем — на два. При этом вечером станет заметно прохладнее: +16. Никаких дождей сервис в этот день не обещает.

А 5 сентября ночью и утром +8, а днем и вечером +21.

С такими сильными перепадами температуры у некоторых челябинцев может подняться или, наоборот, понизиться давление. И утешить таких жителей города нечем: всю следующую рабочую неделю будет примерно так же. Синоптики предполагают, что с утра на столбиков термометров будут низкие отметки, а в полдень распогодится.

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