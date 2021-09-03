Новые автобусы в Челябинске появятся уже в этом году

Экологичные автобусы на газомоторном топливе уже возят челябинцев. Фото: мэрия Челябинска

Челябинская городская дума провела первое заседание после каникул. Заседание частично прошло онлайн: за стол сели только председатель Андрей Шмидт, глава Челябинска Наталья Котова и основные докладчики. Остальные депутаты подключились по сети. Вопросы касались изменений в городской бюджет, наград олимпийским и паралимпийским призерам и присвоения звания почетного гражданина Челябинска.

Троллейбусы и автобусы нового поколения

Мы так много говорим, о том, насколько планируется обновить общественный транспорт, что уже хочется ощутить эти перемены, прокатившись на газомоторных автобусах и гибридных троллейбусах.

Процесс существенно ускорится за счет поступления 2 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Большая часть — 1,9 млрд— пойдут на закупку 150 автобусов на экологичном газомоторном топливе по федеральной программе «Чистый воздух». Помимо сокращения выбросов это еще и экономия за счет более дешевого горючего.

Большие перемены ждут и троллейбусный парк. Единогласным решением депутатов городской Думы в государственную собственность Челябинской области переданы тяговые подстанции и земельные участки под ними. В дальнейшем областью планируется заключение концессионного соглашения с компанией «Синара». А это значит, что проект заработает. Уже известно, что челябинцев будут возить уникальные гибридные машины. Первая тестовая машина с автономным ходом уже вышла на улицы города.

— Группа «Синара» планирует отремонтировать два троллейбусных депо, тяговые подстанции, реконструировать контактную сеть и приобрести порядка 200 новых троллейбусов для Челябинска, — раскрыл подробности председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. — Транспорт, который предполагается приобрести, является гибридным. Он работает как от контактной сети, так и самостоятельным ходом. Это позволит связать в единую сеть удаленные участки Челябинска.

Дополнят общественный транспорт новые трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода и метротрамваи, проект которых сейчас дорабатывает проектный институт.

186 млн рублей из городского бюджета пойдут на новые остановки, реконструкцию трамвайных посадочных площадок и обособление путей. Дополнительные средства направят на строительство школы в микрорайоне «Академ-Риверсайд», детских садов и лечебных учреждений, благоустройство дворов и подготовку к отопительному сезону.

Новый почетный гражданин к юбилею Челябинска

Рафаил Шафигулин — известный строитель в нашем городе. Он прожил много лет в Ленинском районе, здесь находится его предприятие «Южуралстройсервис» и здесь большинство его строительных и социальных проектов. Решение о присвоении Рафаилу Гарифовичу звания «Почетный гражданин города Челябинска» на заседании городской Думы было принято единогласно.

— Это звание еще больше обязывает меня перед жителями, — сказал на торжественном заседании Рафаил Шафигулин. — Я горжусь предприятием «Трест №42» — мое первое место работы. Мне было 27 лет, когда я расселял первые бараки еще без перегородок, и на протяжении всей жизни вижу, как люди живут, как город растет, улучшается.

Новый почетный гражданин Челябинска 6 созывов проработал в Челябинской городской думе. И это награждение еще и подарок к 25-летию законодательного органа.

— Рафаил Гарифович — профессионал своего дела, харизматичный политик, за 26 лет прошел путь от электрогазосварщика предприятия до генерального директора, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — 20 лет он является генеральным директором «Южуралстройсервис». Оно существовало еще в советские годы как «Трест №42». Рафаил Шафигулин оказывает большую поддержку социальной сфере, системе образования, является председателем попечительского совета футбольного клуба «Челябинск», активно участвует в спортивной жизни города. За годы многолетней работы при непосредственном участии Рафаила Гарифовича построены более 70% промышленных предприятий города.

Новый почетный гражданин Челябинска Рафаил Шафигулин​ Фото: пресс-служба Челябинской городской думы

Челябинск встретит паралимпийцев достойными премиями

На паралимпийских играх в Токио челябинцы показывают поразительные результаты: три золотые медали завоевала пловчиха Валерия Шабалина, также золото у пловца Дмитрия Черняева, легкоатлетка Анна Сапожникова привезет бронзовую медаль. Сегодня депутаты пересмотрели размер премии, чтобы призеры и участники по приезду получили финансовую поддержку и благодарность.

Для призеров предусмотрены премии: за первое место — до 1 млн рублей. За второе место —до500 тысяч рублей, за третье место — до300 тысяч рублей. Не останутся без внимания тренеры и участники сборной.

— Российская Федерация и правительство области уже установили свои нормативы, на очереди Челябинск, отметил председатель гордумы Андрей Шмидт. — Приняли решение, что 50% получат тренеры от суммы премии призеров и 250 тысяч рублей — поощрение спортсменам, которые попали в сборную страны. Мы считаем, что попадание в сборную тоже существенное достижение и вклад. Ждем наших паралимпийцев с победами.

Вознаграждение наравне с олимпийцами и паралимпийцами будут получать участники Сурдлимпийских игр. Ближайшие пройдут в 2023 году в Канаде.

Председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт Фото: пресс-служба Челябинской городской думы

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