Домофоны в Челябинске запели «3 сентября» Шуфутинского

Теперь "3 сентября" звучит из каждого дома в буквальном смысле Фото: архив "КП" || Пресс-служба "Интерсвязи"

Сегодня, 3 сентября, в Челябинске из домофонов с утра начала играть известная песня Михаила Шуфутинского «3 сентября». Композиция воспроизводится сразу после открытия двери. «Комсомолка» собрала счастливые реакции челябинцев из их социальных сетей.

— «Интерсвязь», я обожаю ваш юмор, — пишет в Instagram Ирина Котова.

— «Интерсвязь», вы лучшие! Без улыбки не пройдёшь, — пишет Оксана.

— Ну очень умный домофон. Иногда доброго утра делает, а сегодня вот песню поёт, — пишет Айгуль Юсупова.

— Для настроения прям топ, — пишет Анна Доюн.

Знаменитую песню из домофона восприняли положительно — многих такой подход улыбнул и зарядил на пятничное настроение. Ожидается, что сегодня в некоторых кафе, барах и клубах также будет играть песня «3 сентября».

Песня — символ наступившей осени. Каждый год на протяжении 10 лет 3 сентября интернет заполняют посты со текстом песни, а фотографии ее исполнителя, Михаила Шуфутинского, встречаются чуть ли не под каждой публикацией. А теперь из интернета песня перекочевала и в домофоны жителей Челябинской области, захватив их дома.

В компании «Интерсвязь» сказали, что эта акция единовременная и в дальнейшем не планируется ее повторения.

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