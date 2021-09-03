Запах гуталина и сероводорода: водоканал заливает фекалиями поселок под Челябинском

В отстойник сливали недоочищенные стоки. Фото: Алексей Севастьянов/facebook.com

Поселок Красное поле в Сосновском районе страдает из-за сброса канализационных стоков. О ситуации сообщил бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов.

— Загрязнено более двух километров почвы. Запах гуталина и сероводорода, — рассказал он. — На мой взгляд — это экологическая катастрофа. Очистные совсем не работают.

Фото: Алексей Севастьянов/facebook.com

Алексей Севастьянов опубликовал также на своей странице в соцсети фотоснимки из поселка. На них видна труба, выходящая в водоем с заросшими берегами. На поверхности воды — пузыри и пятна ряски.

Экс-омбудсмен заявил, что стоки идут от элитного жилого комплекса, который расположен неподалеку. Мы направили запрос застройщику. Как только мы получим ответ, мы его опубликуем.

Замминистра экологии Челябинcкой области Виталий Безруков рассказал КП-Челябинск, что проблему с канализационными стоками в Красном поле заметили еще в прошлом году.

Фото: Алексей Севастьянов/facebook.com

— Водоем на снимках — это отстойник очистных сооружений ООО «ЮжУралВодоканала», их еще называют Кременкулькими, — объяснил Виталий Безруков. — Это официальная точка сброса фекальных вод после очистки. По итогам 2020 года будем привлекать очистные сооружения к административной ответственности за превышение при сбросе. Стоки очищаются, но в прошлом году это делали недостаточно хорошо.

Замминистра уточнил, что после сообщения о новых проблемах к месту сброса стоков срочно выехали с инспекцией специалисты министерства. Они нашли место сброса неочищенных канализационных вод, приходящих с Кременкульских сооружений. Теперь на «ЮжУралВодоканале» собираются устроить новую проверку.

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