Чемпионка России по конному спорту из Челябинска о секретах соревнований: «Раньше лошадь считали снарядом, а теперь — это друг»

Юлия Борушко с Рифом стали абсолютными победителями Всероссийского турнира. Фото СШОР "Рифей".

В этом году Юля закончила школу с «золотой» медалью. По результатам экзаменов она могла поступить сразу в несколько московских или питерских вузов. Но девушка осталась в родном Челябинске.

НЕ СНАРЯД, А ПАРТНЕР

— Я с 10 лет здесь в спортивной школе занимаюсь. Тренеры, друзья, лошадки — самые грациозные животные на земле, — все такое близкое. Наверное, я прикипела к «Рифею» и ни на что его не променяю, — улыбается одна из лучших спортсменок Челябинска Юлия Борушко.

А началось все с простой экскурсии. Родители решили сделать дочке подарок на день рождение. Привезли Юлю в конноспортивный комплекс «Рифей». После этого школьница «заболела» этим видом спорта. Сначала тренировалась на пони, потом на крупных лошадках. Про себя Юля говорит так: «У меня диагноз — любовь к лошадям».

Совсем недавно Юля стала абсолютной победительницей одного из самых крупных национальных турниров по конному спорту «Гордость России», который завершился в Подмосковье. В зачете юниоров по выездке выиграла три золотых медали — дважды в командном зачете и программе «Лучшая отечественная лошадь». Отметим, что в турнире, который неофициально называют еще и первенством страны, соревновались 60 пар всадников.

Выездка, считает Юлия, сложный и интеллектуальный вид конного спорта. Фото СШОР "Рифей".

Юля Борушко про своего партнера Рифа, с которым выиграла турнир в Подмосковье, говорит, как про лучшего друга. Это раньше лошадей нередко именовали, как снаряд для выполнения тех или иных упражнений в конкуре, выездке или троеборье. Сейчас только как партнера по тренировкам и соревнованиям. Официально даже финансирование всадника и лошади идет 50 на 50. А за грубое отношение к животному сразу следует дисквалификация. Так, к примеру, на Олимпиаде в Токио тренера немецкой сборной по пятиборью дисквалифицировали за то, что она несколько раз ударила лошадь кулаком — лошадка плохо преодолевала препятствия…

ВЫЕЗДКА — ЭТО КРАСИВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

У каждой лошадки свой нрав и характер. Риф — Буденовской породы. В свое время на конезаводах ее выводили для боевых действий, для армии. Но сейчас, когда конница ушла в прошлое, эта порода известна, как спортивная и верховая. «Буденовцы» — резвые и выносливые. Хоть для скачек, хоть для конкура и выездки. Отметим, что подготовленные спортсмены обычно выступают и тренируются на двух-трех лошадях.

— Конкур, где нужно показывать скорость, прыжки через препятствия — это особый вид конного спорта. Пока я решила поосторожничать, поэтому выбрала для себя выездку. Считаю, что это более сложный вид. Здесь нужно больше думать. Это вид, как говорят, больше для мозгов, чем для силы. Здесь идет интеллектуальная борьба. Неслучайно выездку называют самым сложным зрелищным видом конного спорта. Здесь важно то, как всадник умеет управлять лошадью. Вместе они показывают целый ряд элементов. Да, со стороны, кажется, что лошадь сама выполняет все упражнения, плавно переходя от одного к другому. Человек просто сидит, выпрямив спину. Нет никаких очевидных команд. Но на самом деле движения ног и рук заставляют лошадь подчиняться и делать все заданные упражнения. Это долгие и долгие тренировки, — объясняет Юля Борушко.

Юлия Борушко с наградой Всероссийских соревнований в Подмосковье. Фото СШОР Рифей"

«УСМИРИТЬ ДРАКОНА»

Старший тренер КСК «Рифей» Светлана Дубовик рассказала, что обучение лошади командам выездки — это целый ряд упражнений — сложный и долгий процесс. Чтобы лошадка стала управляемой, уходит минимум года три-четыре. Тем более, учитывая, что до лет шести лошадь еще считается подростком, и управлять животным в это время еще сложнее.

— Выездку еще называют танцем, где должно быть полное взаимопонимание между всадником и лошадью, — говорит Светлана Дубовик. — Лошадка должна переходить с шага на движение рысью или галопом. Синхронно двигаться назад, наклонять голову, двигаться боком по диагонали — будто скользить по площадке, бежать четко по кругу галопом, пританцовывать на месте (пассаж)… Выездку еще называют конной художественной гимнастикой.

— В выезде всадник сидит почти без движений, но лошадь при этом беспрекословно выполняет все упражнения. Может какие-то есть слова волшебные? В чем секрет?

— Это целая азбука. Начинают тренировать, как говорят, методом «кнута и пряника». Если лошадь выполняет команды — дают сладость, нет — чуть «поправляют» хлыстиком. По сути, всадник управляет лошадью своим телом и поводом. Движение бедер, коленей, голеней, смещение равновесия корпусом. Еще есть хлыст, щелканье языком, свист. К примеру, чуть натянул повод — стоим, правой или левой икрой — идет вправо или влево. Движения всадника должны быть незаметны. За это судьи снимают баллы. А есть еще выступления под музыку. Юля, например, выбрала композицию из мультфильма «Как усмирить дракона», — улыбается Светлана Дубовик. — Физически действовать на лошадь — бесполезно. Ее не побороть. Она в десятки раз сильнее человека. Тут другой подход нужен.

ДОРОЖЕ ПРЕСТИЖНОЙ ИНОМАРКИ

Кстати, Риф, на котором, в основном, выступает Юля — это частная лошадь. Просто хозяин — сам по профессии ветеринарный врач, разрешил спортсменам тренироваться и соревноваться на этой лошадке. В «Рифее» часть лошадей находятся на частном содержании, другая — принадлежит самому комплексу. Хозяева доплачивают за то, что их животное находится здесь. В месяц аренда денника обходится от 15-20 тысяч рублей. За эти деньги лошадь накормят, напоят, почистят, выгуляют. Здесь есть даже специальные душевые и солярий для лошадей. Ничего особенного, если учесть, что некоторые лошадки стоят и по 70 тысяч евро. А в день лошадь в среднем съедает по 10-12, иногда по 20-30 килограммов зерна и сена…

Юлия Борушко вместе со старшим тренером КСК "Рифей" Светланой Дубовик. Фото СШОР "Рифей".

— Специалисты отметили, что на Олимпийских играх в Токио примерно половина всех лошадей были от российских и советских пород. Просто раньше в стране было много конезаводов. Сейчас на порядок меньше, хотя в области сегодня насчитывается почти 30 частных конных клубов… И у нас в области можно создать свой хороший конезавод и тогда и мы сможем продавать лошадок хоть в России, хоть за рубежом. В этом плане хорошо дела обстоят в соседней Прибалтике. Там это прекрасный бизнес. Европейцы с удовольствием покупают породистых лошадей и содержат их, в основном, в частных домовладения. Это считается престижным, а лошадки стоят куда дороже, чем, скажем, самые престижные иномарки, — отмечает Светлана Дубовик.

ВЫЛОЖИТСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ

Юля Борушко рассказала, что с Рифом они долго привыкали друг к другу.

— На соревнованиях в Подмосковье мы почти два месяца общались каждый день. Я его кормила, мыла, разговаривала с ним. Рифу было непривычно находиться в другом месте. Тем более, он немного приболел. Приходилось его успокаивать. Он меня узнает. Понимает мой голос. Точнее, интонацию: громче, тише, ласковее. Я его еще называют Арахис, Рифуша, Рыжуля… Если ты найдешь общий язык с лошадью, то она выложиться для тебя на 200 процентов. Риф даже немного ревнует меня, если видит, что в деннике я подхожу и общаюсь с другой лошадью. Фыркает, бьет копытами. Я очень горжусь, что он знает меня, хотя поначалу был очень агрессивный, — улыбается Юля.

Ксения Хайрулина выиграла «серебро» и «бронзу» чемпионата страны в конкуре. Фото СШОР "Рифей".

Кстати, спортсмены «Рифея» входят в число лучших представителей конного спорта России. Так, недавно воспитанница этой спортивной школы олимпийского резерва Ксения Хайрулина выиграла «серебро» и «бронзу» чемпионата страны в конкуре (с лошадьми Лук оф Лав и Флиппербой). Ксения сейчас готовится к выступлению, в том числе, на чемпионатах Европы и мира.

ЛЮБОПЫТНО

Для конного спорта фактически нет возрастного предела. На Олимпиаде в Токио выступала 56-летняя представительница сборной России Инесса Меркулова. Конкуристу из Норвегии был 61 год, а всаднице из Австрии исполнилось 66 лет. И это не предел: на Олимпиаде-2012 в Лондоне выступал 71-летний всадник из Японии Хироши Хокетсу.

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