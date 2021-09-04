Спонсор террористов раскаялся в челябинской тюрьме: «За нехорошие вещи можно поплатиться»

Саид Сийидгасанов вел переписку и посылал деньги боевику в Сирии. Фото: скрин видео ГУФСИН Челябинской области

Уроженец Дагестана Саид Сийидгасанов отбывает наказание в челябинской тюрьме за содействие террористам. Его осудили осенью прошлого года. Но сейчас мужчина полностью раскаивается в своем поступке — неудивительно, ведь его осудили на семь лет, а дома — жена и трое детей. Об этом рассказали в ГУФСИН Челябинской области.

— Этого можно было бы избежать, если бы я чуть пораньше осознал, — говорит Саид. — Раскаиваюсь, и другим людям не советую этого делать. Нехорошие вещи приводят к тюрьме, за это можно поплатиться большим сроком.

По данным следствия, в 2014 году мужчина вел переписку с приятелем, который в то время воевал в Сирии на стороне боевиков, и переводил ему денежные средства, тем самым став пособником террористов и их спонсором.

— Срок 7 лет я бы не сказал, что маленький. Это большой срок, когда на воле жена с тремя детьми. Они нуждаются в моей помощи и воспитании, — говорит Саид.

Вся жизнь мужчины расписана по минутам. Свидания с родными лишь несколько раз в год. И то, если кто-то из них может приехать.

— Терроризм в религии в исламе не одобряется. Ислам — религия мира и добра. А терроризм — нехороший путь, который ведет к тюрьме, к смерти, — говорит Саид.

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