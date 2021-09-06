В Никольской роще танки грохотали: в Челябинске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции

Винтовка Sturmgewehr 44 настоящая, а патроны в ней холостые
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске с 4 по 5 сентября прошел фестиваль военно-исторической реконструкции, на котором побывала «Комсомолка». Участники организовали настоящее поле битвы со штаб-квартирой, полевым госпиталем, танками, боевыми машинами и солдатами, вооруженными автоматами.
Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции шел два дня в Никольской роще.
В первый день зрители могли буквально стать очевидцами событий Великой Отечественной войны, увидеть ожесточенные бои в Брянских лесах и освобождение г. Унечи в сентябре 1943 года.
Фоторепортаж с места событий:
Техника была восстановлена до мельчайших деталей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
ВНИМАНИЕ! Противник подслушивает!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Женщины исцеляли раны вояк прямо на поле брани
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Девушки в традиционных нарядах поднимали мораль и боевой дух солдат Красной армии
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Форму солдат Третьего рейха восстановили со 100% точностью
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Солдат напоминает Чубакку из "Звездных войн"
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А после войнушки можно и покушать
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Во второй половине дня гости могли увидеть военно-историческую реконструкцию «Афганская война 1979 — 1989 г.: Блок-пост», а 5 сентября фестиваль был посвящен Галицийской операции 1914 года и событиям войны 1812 года.
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