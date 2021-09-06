В Никольской роще танки грохотали: в Челябинске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции

Винтовка Sturmgewehr 44 настоящая, а патроны в ней холостые Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске с 4 по 5 сентября прошел фестиваль военно-исторической реконструкции, на котором побывала «Комсомолка». Участники организовали настоящее поле битвы со штаб-квартирой, полевым госпиталем, танками, боевыми машинами и солдатами, вооруженными автоматами.

Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции шел два дня в Никольской роще.

В первый день зрители могли буквально стать очевидцами событий Великой Отечественной войны, увидеть ожесточенные бои в Брянских лесах и освобождение г. Унечи в сентябре 1943 года.

Фоторепортаж с места событий:

Техника была восстановлена до мельчайших деталей Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВНИМАНИЕ! Противник подслушивает! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женщины исцеляли раны вояк прямо на поле брани Фото: Кирилл САДЫКОВ

Девушки в традиционных нарядах поднимали мораль и боевой дух солдат Красной армии Фото: Кирилл САДЫКОВ

Форму солдат Третьего рейха восстановили со 100% точностью Фото: Кирилл САДЫКОВ

Солдат напоминает Чубакку из "Звездных войн" Фото: Кирилл САДЫКОВ

А после войнушки можно и покушать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Во второй половине дня гости могли увидеть военно-историческую реконструкцию «Афганская война 1979 — 1989 г.: Блок-пост», а 5 сентября фестиваль был посвящен Галицийской операции 1914 года и событиям войны 1812 года.

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