Новые места для прогулок в Курчатовском районе Челябинска

1. Наталья Котова осмотрела площадку будущего парка качелей. Фото: мэрия Челябинска

Этим летом Курчатовский район заметно преобразился. Акцент был сделан на главную артерию — Комсомольский проспект, который пронизывает район на протяжении 9 километров. Особенностью этого проекта стало одновременное с дорогой благоустройство пешеходной зоны от улицы Красного Урала до Молодогвардейцев протяженностью в 1,5 км.

Все деревья сохранили

Комсомольский проспект стал экспериментальной площадкой: администрация ищет новые интересные решения, чтобы каждый сквер стал узнаваем. Так, именно здесь появились первые в городе тропинки из гальки. В народе их сразу прозвали «козинаки» из-за специальной пропитки, которая делает камни похожими на сладость. Люди стали говорить, что такие дорожки испортят вандалы, женщины негодовали, что неудобно с колясками и на каблуках. В итоге спустя полтора месяца галька осталась на месте, а у любителей лабутенов появилась альтернатива в виде асфальтированных дорожек и крупной тротуарной плитки.

До последнего на Комсомольском проспекте рабочие проводили электрокоммуникации. Установили 18 светильников. Для этого вырыли множество каналов, чтобы обойти деревья. Сохранить и высадить новые растения — была принципиальная задача.

— Все деревья были сохранены, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — И добавлено 87 деревьев, высадили более тысячи кустарников. Практически на 5 млн рублей выполнено работ по освещению. Когда подрядчики приступили, на 800 метрах столкнулись со строительным камнем. Пришлось долбить, чтобы проложить кабель, поэтому работы по срокам сдвинулись на 10 дней. Это была трудоемкая работа.

Помимо речной гальки атмосферу на Комсомольском создадут 13 трехметровых торшеров. Благоустройство проспекта проходит по программе «Формирование комфортной городской среды».

Речная галька создает ощущение курорта. Фото: мэрия Челябинска

Вместо ларьков — парк качелей

Многие посетители Экопарка в районе Лыжной базы стали интересоваться, что за железные балки появились на площадке, где раньше были ларьки. Так начинается строительство уникального для города парка качелей. Глава Челябинска Наталья Котова осмотрела площадку.

— Эту идею я привезла из Москвы после визита Парка Горького, — рассказала Наталья Котова. — У нас будет мини-парк качелей. На бюджетные средства мы установили опоры, которые вы сейчас видите. Три миллиона на сами качели в фонд «Челябинск» пожертвовал предприниматель Дмитрий Букаев.

Предполагается, что прокатиться на новых качелях можно будет туже 1 октября. Как отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, к Новому году на этой же площадке будут и световые кольца, которые установлены на Театральной площади и набережной.

— На этом работа не будет завершена, — рассказал Павел Крутолапов. — Соберем отзывы и продолжим благоустройство. Сейчас анализируем пешеходную тропу на нехватку таких площадок.

Приятные новости есть и для лыжников. Зимой в Экопарке проложат лыжные маршруты, а Лыжная база закупает новый инвентарь.

В проекте — качели для двоих и световые кольца. Фото: мэрия Челябинска

Перезагрузка дворов

Огромный двор между домами в районе улицы Молодогвардейцев, 14 пустовал много лет. Этим летом здесь появились два детских городка (для малышей и тех, кто постарше), песочница, качели и воркаут-площадка.

— Мы пришли с соседнего дома, — поделилась впечатлениями с мэром одна из мам, которая вышла на прогулку с сыном. — В прошлом году моему ребенку был год, и гулять нам было негде. Сейчас постоянно приходим сюда.

Площадку благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

— Всего в Курчатовском районе около 300 дворов, — отметила Наталья Котова. — За три года мы отремонтировали 55. Остается мене сотни дворов, которые нужно довести до нормативного состояния. За два-три года мы с этим справимся.

Всего в Курчатовском районе в этом году обустроили 17 дворов по различным программам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru