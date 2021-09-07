Скинули 80 миллионов: Лакницкий купил здания вывшего Магнитогорского госуниверситета

Фото: Дом.рф

Имущественный комплекс бывшего Магнитогорского государственного университета продан за 175 млн 583 тысячи рублей. Победителем аукциона признано ООО «Магавтоцентр», директором которого является предприниматель Олег Лакницкий, известный также как гендиректор «Треста Магнитострой». При этом на торги здания реорганизованного вуза уже выставлялись в январе 2021 года за 251,7 млн рублей. Однако стоимость пришлось снизить на 30%.

В лот были включены 3 земельных участка площадью 6,17 га и 9 объектов недвижимого имущества общей площадью 35,1 тысяч квадратных метров. На территории располагаются учебные корпуса, мастерские, склады, гаражи, здание общежития.

— К территории прилегает студенческий сквер, а в 500 метрах находится набережная реки Урал. Комплекс располагается между двумя транспортными артериями Магнитогорска — проспектами Ленина и Карла Маркса. Вокруг сформирован жилой район с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, — сообщает Дом.РФ.

В торгах приняли участие две компании: ООО «Магавтоцентр» и ИП Шабанова Татьяна Юрьевна.

Магнитогорский госуниверситет был присоединен к МГТУ им. Г. И. Носова в феврале 2014 года. Бывшему ректору Владимиру Семенову дали условный срок за растрату университетских денег. Экс-проректор Зайнитдин Уметбаев также получил условный срок за мошенничество.

Интересно, что новый владелец зданий МаГУ Олег Лакницкий в 2017 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Предприниматель Олег Лакницкций. Фото: pravmin74.ru

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

Фото: Дом.рф

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