В челябинском лицее детей запугали уголовкой за отсутствие школьной формы: «На что тогда потратили путинские?»

Ученики лицея уверяют, что им говорили про штрафы в 500-3000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год только начался, а в школах уже скандалы. Родители филиала челябинского лицея №35 удивлены — с их детьми провели беседу по внешнему виду, запугивая штрафами и уголовным наказанием за нарушения. Об этом они рассказали «Комсомольской правде».

— Я предложила сыну надеть на занятия поло (в этот день была физкультура), он испуганно заявил, что нельзя, за это накажут, — говорит мама ученика седьмого класса филиала лицея №35 Ирина. — Он мне рассказал, что на уроки приходила завуч и еще какие-то люди. Они сказали, что нужно в школу ходить в брюках и рубашке. Мол, Путин выдал вам по 10 тысяч рублей, что не можете форму купить? Если требование нарушите, родителям грозит уголовное наказание за растрату.

Родители стали выяснять вопросы в школьных чатах. По словам мамы семиклассника, оказалось, что родители старших школьников тоже рассказали о подобной беседе, но там речь шла уже о пункте в законе «Об образовании» и «тетрадки со штрафами, куда будут заноситься все нарушения». Придете в спортивном — на первый раз штраф 500 рублей, за три нарушения штраф 3000 рублей.

— У нас нет строгих требований к школьной форме, только рекомендации. Я не против самого требования к внешнему виду, согласна даже на установленную форму, но возмущает сам факт запугивания детей. На мой взгляд, манипулирование, запугивание и вранье для учебного учреждения — не самый подходящий способ воспитания, — возмущается Ирина.

Руководитель филиала лицея №35 Елена Ульянова объяснила КП-Челябинск, что в начале учебного года завуч по воспитательной работе действительно проводила беседу с учениками старших классов — с 5 по 11 класс — по внешнему виду.

— В лицее есть локальное положение об установлении требований к одежде во время занятий. Оно действует уже пять лет. У нас нет единой формы, только рекомендации, чтобы одежда была деловой. Но многие, особенно старшеклассники, часто приходят в спортивной одежде. Ни о каких штрафах и уголовном наказании речи не шло, ни намеками, ни фактически, — уверяет Елена Ульянова. — Я еще раз переговорю с педагогами и классными руководителями, чтобы они доносили информацию так, чтобы дети не могли двусмысленно толковать их слова.

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете образования Челябинска объяснили, что школы имеют право устанавливать требования к одежде обучающихся — в том числе к общему виду, фасону, цвету и правилам ношения. В ведомстве КП-Челябинск разъяснили, что локальный нормативный акт принимают с учетом совета родителей, учеников и администрации школы.

— Требования к внешнему виду учеников фиксируются в локальном нормативном акте школы. С этими документами родители знакомятся при зачислении, о них говорят на родительских собраниях. А самим ученикам могут рассказать о требованиях на классных часах, — добавили в комитете образования Челябинска.

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